CFR, meci cu miză mare la Mediaș. Absențe importante în lotul lui Miriuță

de Robert Popa, 10 februarie 2017, 14:05

CFR Cluj va evolua sâmbătă, 11 februarie 2017, de la ora 20:30, pe terenul lui Gaz Metan Mediaș, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Ligii 1.

În ultima etapă, CFR Cluj a remizat acasă cu Steaua, scor 1-1/ Foto: facebook.com/ Zoli Cantor

"E un meci foarte important, pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Gazul a avut un parcurs foarte bun până acum și este o echipă bine organizată. Ne vor lipsi Camora, Deac și Nascimento, dar sunt sigur că și jucătorii care vor evolua în locul lor vor încerca să-i suplinească cu brio. Am mai jucat și cu Steaua, și cu Dinamo, fără jucători de bază, și am obținut rezultate bune", a declarat antrenorul ardelenilor, Vasile Miriuță.

Formația din Gruia ocupă locul 7 înaintea duelului cu medieșenii, având 31 puncte. Cu o victorie pe terenul lui Gaz Metan, CFR o poate depăși pe Astra (locul 6, 32 puncte), care și-a amânat meciul cu CSM Politehnica Iași. Giurgiuvenii trebuiau să joace, astăzi, pe terenul moldovenilor, dar partida s-a amânat din cauza condițiilor meteo.

Gaz Metan se află pe locul 4, cu 35 puncte. "Mai sunt încă 12 puncte puse în joc, și ne dorim să le luăm pe toate, ca să fim siguri că ne vom califica în play-off", a afirmat mijlocașul "feroviarilor", Laurențiu Rus.

Trupa lui Miriuță a bătut palma cu atacantul Dino Spehar (23 ani) și mijlocașul Liviu Antal (27 ani), aceștia semnând o înțelegere pe un an și jumătate cu formația din Gruia. "Cu cei doi jucători, plus Deac, mă pot declara mulțumit de lotul pe care îl am", declara, ieri, Iuliu Mureșan, pentru Ziua de Cluj.

În ultima etapă, CFR Cluj a remizat acasă cu Steaua, scor 1-1, iar Gaz Metan a scos un 1-1 la Timișoara. Partida dintre CFR și Gaz Metan Mediaș se joacă sâmbătă seara, de la ora 20:30, la Mediaș. Duelul va putea fi urmărit la televizor pe Dolce, Look și Digisport.