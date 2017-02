Sport

CFR nu renunță la play-off după egalul cu Steaua. Mureșan: "Avem meciuri grele, dar asta ne motivează"

de Robert Popa, 06 februarie 2017, 13:25

Președintele ardelenilor crede că eliminarea lui Deac a împiedicat-o pe CFR să învingă formația lui Reghecampf.

Mureșan crede că eliminarea lui Deac a împiedicat-o pe CFR să bată Steaua/ Foto: Robert Popa

"Am început timorat meciul cu Steaua, până ne-am intrat în ritm. Au fost momente psihologice, am ratat un penalty, n-am fructificat eliminarea lui Alibec, iar apoi am jucat ultimele 20 de minute fără Deac. Dacă rămânea el, aveam șanse foarte mari să câștigăm", a explicat Iuliu Mureșan pe Digisport.

CFR Cluj ocupă locul 7 în acest moment, cu 31 puncte, la un singur punct în spatele Astrei. Cu toate astea, ardelenii rămân optimiști în privința șanselor la play-off.

"Suntem la un punct în spatele locurilor 5-6, este ușor surmontabil. Trebuie să câștigăm la Mediaș și nu va fi ușor deloc. Avem meciuri grele, dar asta ne motivează", a mai spus Mureșan.

Echipa lui Vasile Miriuță mai are patru meciuri de jucat din sezonul regulat, cu Gaz Metan Mediaș (sâmbătă, 11 februarie, deplasare), ASA Târgu-Mureș (vineri, 17 februarie, acasă), CSM Politehnica Iași (luni, 27 februarie, deplasare) și Viitorul Constanța (sâmbătă, 4 martie, acasă).