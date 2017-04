Sport

CFR nu se teme de Alibec. ”Avem doi fundași centrali care vor face totul ca să-l oprească”

de Robert Popa, 14 aprilie 2017, 22:30

Antrenorul lui CFR Cluj, Vasile Miriuță, nu e speriat de forma bună a lui Denis Alibec și a dezvăluit ce jucători îi vor ține piept în derby-ul cu FCSB.

Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

Horj (stânga) și Larie (centru) sunt doriți din vară la FCSB/ Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro



Tehnicianul ardelenilor își pune toată baza în fundașii centrali, Ionuț Larie (30 ani) și Răzvan Horj (21 ani), că vor face tot ce le stă în putință ca să-l oprească pe cel mai bun fotbalist al Stelei, Denis Alibec. Atacantul de 26 ani a marcat 9 goluri în acest sezon, 4 dintre ele în ultimele 4 etape. Alibec a reușit, de asemenea, să marcheze de două ori în acest sezon în poarta CFR-ului, o dată la Astra, iar ultima dată la FCSB.

"Denis e un jucător foarte bun, dar și noi avem doi fundași centrali care vor face tot ce le stă în putință ca să-l oprească. Nu ne este frică numai de un jucător. Steaua e o echipă bună, sunt un un grup unit, trebuie să fim atenți la toți jucătorii", a declarat Vasile Miriuță.

Larie și Horj sunt doriți din vară la formația patronată de Gigi Becali, primul aflându-se în ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj.

"E o strategie a dânsului. Dacă joacă cu CFR vrea jucători de la CFR, dacă joacă la Craiova își dorește jucători de acolo și tot așa. Trebuie apreciată această strategie, dar atâta timp cât jucătorii mei sunt sub contract cu CFR, am mare încredere că vor face tot ce depinde de ei ca să joace foarte bine. Larie e în ultimele șase luni de contract, poate să discute cu oricine, nu-i nicio problemă, ceilalți sunt sub contract", a spus Miriuță.

Vasile Miriuță are mare încredere și în Ciprian Deac, mijlocaș care a fost curtat insistent de FCSB, dar care a decis să continue în Gruia și din sezonul următor.

"Îmi doresc din tot sufletul să înscrie Cipri și sunt sigur că va face un meci mare. Nici mie nu mi-au picat bine criticile care i-au fost aduse în ultimele două-trei săptămâni, cât timp au apărut în presă acele negocieri. Cipri e un jucător minunat și știu foarte bine cât suflet pune la această echipă", a subliniat el.

Înaintea derby-ului cu Steaua, CFR ocupă locul 4 în play-off, cu 29 puncte. FCSB se află pe primul loc, cu 36 puncte. Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori în acest campionat. Ambele echipe au bifat câte o victorie, iar un alt meci s-a terminat la egalitate, Ultima confruntare a avut loc pe 12 martie, pe Arena Națională, când formația din Gruia a fost învinsă cu 0-2.

Miriuță anunță că elevii săi vor da totul pentru o victorie în partida de luni. "Un meci foarte dificil, dar vom avea aportul fanilor, care vor veni în număr mare și vom da tot ce avem mai bun în noi ca să câștigăm. Cu o victorie în fața Stelei, sperăm să prindem podiumul".

CFR Cluj - Steaua se joacă luni, în a doua zi de Paște, de la ora 20:30, pe arena din Gruia. Partida va conta pentru etapa a șasea din play-off.