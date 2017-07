Sport

Christoph Daum, în tribună la CFR – Viitorul. Ce jucători l-au impresionat pe selecționer

de Robert Popa, 23 iulie 2017, 20:55

Selecționerul României, Christoph Daum, a fost prezent la meciul CFR – Viitorul, pe care ”feroviarii” l-au câștigat cu 2-0.

Publicitate

La finalul partidei de sâmbătă, antrenorul german a remarcat doi jucători de la CFR Cluj. E vorba de fundașul Cristi Manea (19 ani) și mijlocașul Ciprian Deac (31 ani). Ultimul dintre ei a fost coautor la primul gol, marcat de spaniolul Urko Vera. Daum s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele "feroviarilor" Iuliu Mureșan și antrenorul Dan Petrescu.

"CFR a jucat foarte bine cu Viitorul. L-am urmărit pe Manea, care e jucător de naţionala U21, şi a jucat foarte bine atât cu Viitorul, cât şi la Botoşani. Dacă va continua aşa, uşa naţionalei de seniori îi este deschisă.

E o plăcere să-l văd mereu la lucru şi pe Deac şi îl voi urmări în continuare. Are un caracter bun, este un muncitor pe teren şi are abilităţi de marcator. Am vorbit la final şi cu Dan Petrescu şi pot să spun că fotbalul românesc poate fi norocos că are un antrenor de o asemenea calitate", a spus selecționerul Naționalei, Christoph Daum (63 ani).

Cristian Manea este cel mai tânăr debutant din istoria primei reprezentative. Primul său meci la seniori a avut loc pe 31 mai 2014, pe când avea 16 ani, într-un amical cu Albania (câștigat cu 1-0 de "tricolori").

Ciprian Deac are 11 selecții în Naționala mare, iar ultima prezență a bifat-o pe 26 martie 2011, într-o deplasare cu Bosnia din preliminariile Euro 2012. România a pierdut cu 1-2 acel meci, după ce a condus cu 1-0.

După 2-0 cu campioana FC Viitorul, CFR Cluj ocupă locul 3, cu 4 puncte. Campioana este pe 5, cu 3 puncte. Etapa viitoare, elevii lui Dan Petrescu vor evolua în deplasare cu Gaz Metan Mediaș. Pentru Viitorul urmează duelul cu Apoel Nicosia, din turul 3 preliminar al Champions League.