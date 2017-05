Sport

Christoph Daum, vizită la Cluj. Selecționerul Naționalei s-a întâlnit cu șefii lui ”U” FOTO

Selecționerul Naționalei de fotbal a României, Christoph Daum, s-a întâlnit, joi, cu oficialii Universității Cluj, în cadrul unei vizite în Parcul Sportiv ”Iuliu Hațieganu”.



Antrenorul german a făcut un scurt tur al Parcului, alături de antrenorul secund al "tricolorilor", Ionuț Badea, și directorul adjunct al UBB, dar și vicepreședinte la "U" Cluj, Cosmin Irimieș.

"Clujul e un loc fantastic, foarte faimos datorită istoriei sale, încă din perioada romană. Toată lumea știe de universitățile din Cluj. E o plăcere să fii aici, să vorbesc cu studenții de aici, cu oamenii din Cluj. O parte dintre ei au fost la meciurile cu Muntenegru şi Danemarca, iar acum a venit rândul meu să vin să le mulţumesc pentru sprijin şi să le vorbesc despre dezvoltare, despre România, o ţară fantastică de altfel, cu oameni foarte prietenoşi. Clujul e un loc unde sportul, societatea şi business-ul pot face o casă bună împreună", a spus Christoph Daum la câteva minute după sosirea în parc.

Daum s-a întâlnit apoi și cu președintele "Șepcilor roșii", Radu Constantea, și managerul sportiv al clubului, Ioan Ovidiu Sabău. În timpul discuției cu oficialii "alb-negrilor", fotbaliștii Universității și-au desfășurat ședința de pregătire, fiind foarte entuziasmați de prezența selecționerului. Daum s-a arătat impresionat de condițiile găsite la trupa antrenată de Marius Popescu.

"Am discutat (cu domnul Daum - n. red.) despre cum am început (noul proiect al echipei - n. red.), la ce nivel suntem, nu prea era bine informat. Am început de la 0, consideră că e un proiect mai sănătos, că e mai bine să pornești așa și că e foarte important cum construiești. Pare impresionat de ce a găsit aici, condiții, și crede că e mai bine în situația asta", a declarat managerul sportiv al "studenților", Ioan Ovidiu Sabău.

Tot în aceeași zi, Christoph Daum se va întâlni cu studenții de la Facultatea de Jurnalism.