Ciprian Deac, omul momentului la CFR: ”E un profesionist desăvârșit”. Care sunt secretele sale

de Robert Popa, 05 decembrie 2017, 10:44

Managerul general al CFR-ului, Bogdan Mara, a dezvăluit cum reușește Ciprian Deac să se mențină în formă și de ce este considerat un exemplu pentru ceilalți jucători din Gruia.

Coleg cu Deac în 2009, când a jucat și el la CFR, Mara declară că Deac se antrenează suplimentar. Pe lângă cele două antrenamente zilnice, mijlocașul de 31 ani merge de două ori la sală. Etapa trecută, când CFR a învins-o cu 3-0 pe FC Voluntari, Ciprian Deac nu a ezitat să-și arate mușchii abdominali atunci când a sărbătorit marcarea golului de 2-0.

"Ciprian Deac merge la sală în fiecare zi, dacă nu de două ori. Am avut o problemă cu el în perioada de pregătire, pentru că a exagerat. Chiar mi-a zis: 'Lasă-mă, că acum încarc, după aia sunt bine'. E un profesionist desăvârșit și foarte mulți din echipă stau pe lângă el. A fost jucătorul pentru care am insistat cel mai mult să rămână, să facem un sacrificiu și să rămână, pentru că în jurul lui am văzut că trebuie să construim această echipă nouă a CFR-ului", a spus Mara, la Digisport.

În primăvară, Ciprian Deac a fost dorit de FCSB. Până la urmă, fotbalistul român a continuat la Cluj și continuă să fie unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Dan Petrescu.

În actuala ediție de campionat, Deac a strâns 19 apariții și a înscris 4 goluri. Este cotat la 1 milion de euro pe portalul transfermarkt.com. Are 13 selecții și un gol în echipa națională de fotbal a României.

"Organismul îmi spune că voi mai juca mulți ani. Mă simt mai bine fizic decât la 20 ani. Cred că mă ajută mult corpul. Sunt un jucător profesionist, care știe ce trebuie să mânânce, ce înseamnă odihna și recuperarea. Sunt lucruri foarte importante în viața unui sportiv. Mi-ar plăcea să mă retrag de la CFR, dar fotbalul e foarte imprevizibil", spunea Deac, într-un interviu acordat pentru ZIUA de CLUJ.