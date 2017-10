Sport

Clujeanul care vrea să o ajungă pe Simona Halep

de Ziua de Cluj, 11 octombrie 2017, 21:45

O are model pe Simona Halep, iar la fotbal ține cu ambele echipe din Cluj. Este povestea sportivului clujean care a adus prima medalie pentru România la Campionatul European de tenis de masă pentru persoane cu dizabilități.







Publicitate

Bronzul de la Europene este cea mai importantă medalie din cele peste 100 obținute de sportivul paralimpic de 37 de ani. Va primi 5.000 de lei de la Guvern, potrivit Sport.ro.

"Am plâns de bucurie. Am zis: nu-mi vine să cred că am bătut campionul olimpic. Pentru mine nu contează banii. Cred că aș fi câștigat aurul dacă aveam mai multă încredere", spune acesta.

Clujeanul se inspiră de la tenismena Halep pentru a lua aurul la Tokyo. "Îmi doresc să obțin și eu locul 1, ca ea! Mi-aș dori și un autograf, bineînțeles, pentru că este numărul 1", mai spune Simion.

În timpul liber, amănâncă "fotbal pe pâine". "Țin cu ambele echipe din Cluj la fel de mult", mai spune jucătorul de tenis de masă.