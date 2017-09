Sport

Clujenii pedalează ca să ajute copii din comunități izolate

de Ziua de Cluj, 19 septembrie 2017, 14:41

Liberty Technology Park Cluj și Tura de Noapte organizează cea de-a patra ediție a Liberty on Bike, eveniment prin care urmăresc să dezvolte „spiritul Liberty” atât în cadrul parcului tehnologic, cât și în comunitate.

Prin intermediul acestui proiect, organizatorii continuă campania de sprijinire a copiilor din comunități izolate ale Clujului. Anul trecut, cinci copii din zone greu accesibile ale Apusenilor (Iara, Valea Ierii, Muntele Rece) au primit biciclete, astfel că drumul lor spre școală a devenit mai ușor și mai distractiv. Anul acesta, în perioada 22-24 septembrie sunt organizate trei evenimente de echipă, cu grad de dificultate crescător: Criteriul Companiilor, Gentlemen's Race și Gran Fondo.

„La ediția 2016 am început să dezvoltăm componenta socială a proiectului și, plecând de la valori pe care le promovăm, așa cum este încurajarea unui stil de viață sănătos, ne-am propus să ajutăm copii din zone izolate ale județului să ajungă mai ușor la școală cu bicicletele. Practic, vorbim de un proiect continuu, desfășurat tot timpul anului, împreună cu partenerii noștri și cu sprijinul CERT Transilvania, ai cărei membri cunosc foarte bine comunitățile din aceste zone. Ținem și acum legătura cu cei pe care i-am cunoscut anul trecut și abia așteptăm să mergem din nou la ei, cu biciclete și pentru alți copii", a declarat Nina Moldovan, CEO Liberty Technology Park Cluj.

„Bicicleta este una dintre invențiile pe care nu le folosim la adevăratul lor potențial. Eforturile noastre continue sunt centrate pe promovarea acestui instrument și alegerea lui ca soluție la nenumăratele probleme ale societății contemporane: trafic, sănătate, educație, cultură. Prin aceste trei evenimente, îi oferim comunității ocazia să afle mai multe despre noi, să ajute unde este nevoie și, nu în ultimul rând, să descopere frumusețea excepțională a naturii și a peisajelor din Ardeal", a declarat Dan Koblicska, reprezentant al asociației sportive Tura de Noapte.

Cea de-a patra ediție a Liberty on Bike începe vineri, 22 septembrie, cu Criteriul Companiilor, o cursă de tip „Criterium" (cursă rapidă, cu o tură parcursă de mai multe ori), cu punct de start și finish la Liberty Technology Park Cluj, organizată pentru angajații companiilor din cadrul parcului tehnologic. Competiția pune accentul pe colaborare și se bazează pe munca în echipă. Participanții și susținătorii lor vor putea vizita și expoziția de biciclete organizată cu această ocazie și vor putea participa la strângerea de fonduri pentru campania socială. Partenerii evenimentului sunt Worwag Pharma, Medicover, Asociația de Podiatrie, Autotransilvania, Bike44, Kinetomed, Liberty Fitness, Supp, Trainsaddicted.

În a doua zi, cicliștii amatori și profesioniști sunt invitați la Gentlemen's Race, o cursă de echipă în afara orașului, relaxată, fără arbitri și fără taxă de înscriere. Este un format organizat pentru prima dată în 2008 în SUA și care a devenit repede un eveniment popular, sprijinit de pasionați din întreaga lume. Înscrierea se face individual, pe site-ul Tura de Noapte, iar organizatorii vor respecta și în acest an elementul inedit de la edițiile precedente: echipele sunt stabilite prin tragere de sorți, pentru a coagula comunitatea de bicicliști.

Cursa de GranFondo se va desfășura duminică, 24 septembrie, pe un traseu de aproape 120 de kilometri, și își propune să promoveze zone pitorești din partea muntoasă a județului Cluj, pe teritoriul comunelor Beliș, Mărgău, Sâncraiu, Călățele și Mănăstireni. La acest eveniment au confirmat participarea zece echipe de ciclism, care reprezintă diferite cluburi sportive din Transilvania și Banat.

Liberty Technology Park Cluj, ce reimaginează fostul activ al fabricii Libertatea, a fost lansat în 5 decembrie 2013, este un ecosistem adresat companiilor din IT, complet și funcțional și a adus peste 17.000 de metri pătrați de spații de birou clasa A pe piața locală. Proiectul este o inițiativă Fribourg Capital, sub patronajul omului de afaceri Ion Sturza. Gradul de ocupare a parcului tehnologic este de 100%, iar majoritatea rezidenților sunt companii IT.