Sport

Clujul dă startul Campionatului European de raliuri. Nume grele din motorsportul continental și-au anunțat prezența

de Robert Popa, 04 aprilie 2017, 16:15

Clujul se pregătește de cea mai importantă competiție de motorsport din istoria sa modernă, când va fi gazda primei etape din Tour European Rally (TER). Competiția va reuni nume grele din acest sport la nivel continental și va fi strâns legată de promovarea turismului clujean.

Foto: Transilvania Rally

În ordine, de la stânga la dreapta: Roberto Sperandio (membru TER), Bogdan Marișca (organizator TER), Marius Mînzat (vicepreședinte CJ Cluj), Dan Tarcea (viceprimar Cluj-Napoca), Marco Tempestini (organizator TER), Luca Grilli (promoter TER)/ Foto: Transilvania Rally



Publicitate

La întrecerea din perioada 4-6 mai și-au anunțat participarea două dintre echipele de top din motorsportul internațional, Toyota și Hyundai, care ani de-a rândul și-au adjucat întâietatea în competițiile rally. De asemenea, campionii Italiei și multiplii campioni europeni Giandomenico Basso și Luca Rosetti vor participa în competiție.

Lor li se adaugă campionul Franței Sylvian Michel și cel al Cehiei, Jaroslav Orsak. Din partea gazdelor, Simone Tempestini, dublu campion național al României și campion mondial la juniori este pilotul în care sunt puse cele mai mari speranțe pentru campionatul TER, se arată într-un comunicat emis de organizatorii competiției.

"Bugetul pentru sport alocat de municipalitate este în acest an cu 18% mai mare față de anul trecut. Am decis să susținem acest eveniment de amploare, care va aduce un plus pentru comunitatea clujeană. Sprijinim anul acesta și Campionatul European de Gimnastică, de Karate, de Baschet, meciurile Naționalei de fotbal, astfel că putem spune că în acest an, Clujul a devenit capitala sportului românesc", a declarat viceprimarul municipiului, Dan Tarcea.

"Vom pune la dispoziție drumurile județene și esplanada dintre Cluj Arena și Sala Polivalenta, pentru ca acest eveniment să se desfășoare la un nivel cât mai înalt, trebuie să demonstrăm că suntem la nivel maxim în Europa", a spus vicepreședintele Consiliului Județean, Marius Mînzat.

"A fost o dorință a noastră mai veche de a pune Clujul pe harta raliului european. TER ne-a oferit în acest an această șansă, iar apoi, împreună cu autoritățile locale, care ne-au oferit un sprijin foarte important, am decis că putem organiza un eveniment de asemenea anvergură. Despre Cluj se va vorbi în Europa ca pe vremea când participa CFR în Champions League ori ca și acum, în timpul Campionatului European de Gimnastică", afirmă unul dintre organizatori, Marco Tempestini.

BT Transilvania Rally powered by Ford este prima etapă TER, dar și a doua în Campionatul Național de Raliuri Dunlop. Primele patru probe speciale (special stages) vor avea loc vineri, 5 mai: Tarnița (25 km), Beliș 1 (14 km), Râșca (22 km) și Florești (7,2 km).

Ziua de sâmbătă, 6 mai, va avea încă nouă probe speciale (special stages) și o superspecială, în următoarea ordine: Valea Fericirii 1 (circa 10 km), Beliș 2 (14 km), Mănăstireni 1 (9 km), Dângău 1 (12 km), Florești 2 (7,2 km), Florești 3 (7,2 km), Valea Fericirii 2 (10 km), Mănăstireni 2 (9 km) și Dângău 2 - Power Stage (12 km).

După această primă etapă, competiția va continua în Belgia (23-24 iunie), Portugalia (3-5 august), Austria (29-30 septembrie), Elveția (26-28 octombrie), ultima rundă fiind programată în Italia (24-26 noiembrie).