Comparație cote și oferte între cele mai bune case de pariuri online din România (P)

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2017, 11:30

Pariurile sportive reprezintă o opțiune ispititoare pentru cei care vor să câștige bani de acasă. Numărul jucătorilor profesioniști din România crește de la an la an, iar cunoscătorii susțin că poți trăi din așa ceva, cu condiția să nu te abați de la o serie de reguli.

Primul pas: ia activitatea în serios



Unul dintre sfaturile de căpătâi este să joci la cele mai bune case de pariuri online, pentru a maximiza profitul. Sună ca un sfat „abstract", din moment ce nu există o autoritate care să publice, pe criterii unanim acceptate, un top al bookmakeri-lor. Primul pas este să faci propria ierarhie, punând față în față ce oferă fiecare pe segmentul care te interesează.



Vezi aici un model de comparație între cele mai populare patru agenții de pariuri online. Vei vedea că nu este dificil. Vrei să faci ceva serios, care să îți aducă venituri ca orice job? Atunci, nu ignora niciun detaliu.



Indicatori pentru un câștig pe termeni lung

Oferta și cota sunt doi indicatori de prim rang pentru cineva care vrea să câștige din pariuri pe termen lung. Sfatul nostru este să nu te limitezi la patru case de pariuri, chiar dacă acestea sunt considerate de top. Poți avea surprize.

Consultă lista agențiilor de pariuri care funcționează legal în România și adaugă și alți operatori. Ideal ar fi măcar patru. Cu cât mai mulți, cu atât mai relevant va fi rezultatul testului.

O ofertă variată asigură continuitatea.

Un criteriu ar fi varietatea ofertei. Nu e obligatoriu să pariezi pe ligile de top, pe care pariorii joacă în număr mare și „alterează", astfel, cotele. Poate vrei să te specializezi pe o competiție mai puțin populară. Dacă în oferta este „generoasă" cu meciuri din Europa, Asia, Africa și America, în plin sezon vei avea pe ce să pariezi dimineața, la prânz, seara și noaptea, în toate zilele săptămânii.



Criterii de departajare

Alege apoi câteva competiții pe care să le cunoști bine. Următorul criteriu este numărul opțiunilor de pariuri pentru meciurile din aceste competiții. Compară prin prisma a ce joci tu: pe număr de goluri, pe cornere, pe cartonașe, pe handicapuri europene sau asiatice ș.a.m.d. Elimină din listă agențiile care nu au tipurile de pariu pe care le cauți, pentru că ajungem la cel din urmă criteriu: cotele.



Cum afli cine are cele mai bune cote

Alege măcar trei ligi diferite ca popularitate și o competiție internațională. Să spunem: Premier League (Anglia), Ligue 1 (Franța) și Liga I (România), plus Liga Campionilor. Alege apoi câte cinci meciuri din fiecare. Am luat un număr orientativ. Pentru fiecare meci, fă un tabel în care trece cotele oferite de agenții pentru 1,X și 2. Îți vei face o primă impresie în ceea ce privește pariurile single.

Ne interesează, însă, și o medie a cotelor, așa că e bine să faci și bilete multiple. Fă câte un bilet cu aceleași cinci pronosticuri la fiecare casă de pariuri online în parte, pentru fiecare competiție. Prima dată pariază pe favoriți. Compară cotele finale și fă un clasament al agențiile pe această secțiune.



Teste în funcție de strategii

Dacă ai o strategie de joc pe egaluri, este important să vezi ce bookmaker oferă cote mai mari pentru remize. Fă experimentul de mai sus alegând numai X-uri pe biletele multiple.

În fine, repetă testul mizând pe victoriile echipelor care sunt creditate de casele de pariuri cu a doua șansă în meciurile respective. Concluzia trasă după ce compari cotele finale îți poate fi de folos pentru strategia pariurilor pe „outsider".



Orice procent în plus este important

Diferența de profit dintre o cotă de 1.30 și una de 1.40, pentru o miză de 100 de lei, este de 10 lei. Adică de 10% din bugetul pentru respectivul pariu. Pentru un parior profesionist, este un procent semnificativ.