Concluziile lui Daum după succesul la limită cu Armenia

de Robert Popa, 02 septembrie 2017, 08:43

Selecționerul României, Christoph Daum, a tras câteva concluzii după victoria cu Armenia, din calificările pentru Mondialul din 2018.

Antrenorul german s-a arătat îngrijorat de numărul golurilor înscrise în celelalte meciuri din Grupa E, dar a remarcat și câțiva jucători din echipa sa.

"A fost un meci foarte dificil. Armenia a jucat cu cinci oameni în apărare, nu am găsit soluții pe aripi, prima repriză nu a arătat așa bine. În a doua repriză am schimbat, am avut poziție mai mare decât Armenia. Dar nu contează, alții înscriu goluri, noi am ratat un penalty, a fost un gol anulat corect pentru offside. Această echipă merită victoria. Voi lăuda progresul unor jucători precum Ganea, Băluță, Benzar, Nicu Stanciu, care a jucat într-o poziție nouă. Pe Maxim l-am urmărit constant și are calități excepționale. Dacă va fi un jucător de echipă va fi bine primit. Nu-mi pasă de nume, mă interesează spiritul de echipă", a spus Daum.

România a învins-o cu 1-0 pe Armenia, vineri, pe Arena Națională, în etapa a șaptea din preliminariile CM 2018. În celelalte dueluri din Grupa E, Danemarca a trecut cu 4-0 de Polonia, iar Muntenegru s-a impus cu 3-0 în fața selecționatei din Kazakhstan.

"Tricolorii" ocupă locul 4, cu 9 puncte. Liderul grupei este în continuare Polonia, cu 16 puncte, iar urmată de Muntenegru și Danemarca (ambele cu câte 13 puncte).