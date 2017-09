Sport

Confesiunile lui Petrescu: ”Am fost dorit de CFR și când eram în B cu Sportul”. Metodele inedite prin care își motivează jucătorii

de Robert Popa, 19 septembrie 2017, 16:27

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a dezvăluit cum își motivează jucătorii la fiecare meci și de ce obișnuiește să stea toată ziua la stadion. ”Bursucul” și-a amintit și cum a fost abordat de ”feroviari” în 2003, când se afla în B cu Sportul Studențesc.

Publicitate

Fostul component al "Generației de Aur" încearcă să-și motiveze mai mult jucătorii la meciurile ușoare. "Când simt că e prea multă relaxare, nu-mi place", spune Petrescu.

"De obicei, în meciurile mai ușoare obișnuiesc să-i motivez (pe jucători - n. red.), pentru că la cele cu Steaua, Dinamo sau Viitorul, jucătorii o au deja în ei. Tot timpul, în fiecare săptămână, încerc să inventez ceva.

Când simt că e prea multă atmosferă bună și relaxare, nu-mi place. Tot timpul trebuie să vin cu ceva care să le dea o motivație în ziua jocului. Îi mai iau și la discuții individuale, le explic ce trebuie să facă în teren, îi întreb cum se simt. Și până la urmă găsesc soluția cu care să putem câștiga meciul", a declarat Dan Petrescu într-un interviu acordat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Merge la lucru dimineața și pleacă seara

Antrenorul "feroviarilor" a explicat de obișnuiește să vină la stadion dimineața și să plece la ore târzii.

"Vizionez foarte multe meciuri ale adversarului și apoi jocurile noastre. Mă uit pe programele de antrenament din fiecare săptămână și încerc să găsesc soluții și antrenamente noi, astfel încât jucătorii să nu se plictisească. Dacă faci mereu același lucru, la un moment dat jucătorii se plictisesc", a adăugat "Bursucul".

Ce l-a convins să vină la Cluj

Dan Petrescu a explicat cum a fost convins de șefii din Gruia să vină în acest sezon la CFR.

"Sunt 3 luni de când mă aflu în țară. Nu mă așteptam să mă întorc așa repede. Dar după ultima experiență, în Emirate, am fost contactat de mai mult timp de CFR, de Mara, de Bilașco, pentru un proiect mai lung și serios.

Mi s-a părut foarte interesant, mai ales că CFR a dovedit de-a lungul anilor că poate câștiga trofee, știam că e un club care vrea să câștige și pe mine m-a interesat foarte mult acest proiect. Altfel, probabil nu aș fi venit. Mai avem două oferte, mult mai avantajoase din punct de vedere material, dar am ales până la urmă CFR pentru că așa am simțit eu că e mai bine la acel moment".

"Am fost dorit de CFR și când eram în B cu Sportul"

Dan Petrescu și-a amintit cum a fost abordat de CFR Cluj în 2003. Fostul fundaș al Naționalei era la începutul carierei de antrenor pe atunci. Se afla în liga a doua, cu Sportul Studențesc. CFR era și ea tot în liga a doua, la începuturile erei lui Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan.

"Am venit până la Cluj și m-am întâlnit cu domnul Mureșan și domnul Paszkany, dar n-am reușit să ne înțelegem, n-am fost de acord cu acele condiții și nu am rămas. Dar am venit acum și sunt fericit pentru alegerea făcută".

"În fotbalul de azi nu mai există răbdare"

După 10 etape, CFR Cluj ocupă este liderul Ligii 1, cu 25 puncte. Ardelenii au câștigat 8 meciuri, au scos o remiză și au pierdut doar un joc.

"În momentul de față, am avem mai multe puncte în comparație cu ce mă așteptam eu. Nu știu cât va ține acest lucru, pentru că sunt foarte mulți jucători noi. În mod normal îți trebuie timp, dar în fotbalul de azi nimeni nu mai are răbdare. Nu știu ce rezultate vor fi în continuare. Am început cu bine, sper să ne menținem așa", a mai spus Petrescu.