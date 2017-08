Sport

Contra: ”E păcat să strici jocul printr-o decizie dubioasă”. Reacția lui Petrescu: ”Fiecare își apără echipa lui”

de Robert Popa, 11 august 2017, 01:10

Cosmin Contra a luat foc după înfrângerea lui Dinamo pe terenul lui CFR Cluj. Tehnicianul ”feroviarilor”, Dan Petrescu, nu a comentat însă ce a spus antrenorul ”alb-roșilor”.

Cosmin Contra a criticat arbitrajul din meciul cu CFR

Dan Petrescu nu a dorit să comenteze afirmațiie omologului său



Contra a contestat penalty-ul acordat de centralul George Găman în minutul 35, după un presupus henț al lui Nedelcearu. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Culio.

"Am început bine în primele 20 minute, am avut posesie, dar n-am avut profunzime în atac. În afara fazei penalty-ului, cred că CFR n-a avut nicio ocazie foarte clară în prima repriză. Noi am avut o primă repriză foarte bună, am dominat din toate punctele de vedere, ne-am creat ocazii și plecăm fără nici un punct nemeritat. Eu am auzit de la experți, care au văzut la TV faza de 100 ori, că nu se dă penalty. Cum a văzut domnul Găman unde l-a lovit mingea? Să iei o decizie pripită, fără să ai certitudinea că a fost penalty, e păcat să strici un joc printr-o decizie așa dubioasă. Dar dacă domnul Găman așa consideră că e frumos să câștigi în fotbal, atunci eu nu am ce să zic", a spus antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra.

Dan Petrescu nu a dorit însă să comenteze declarațiile omologului său. Cu toate astea, "Bursucul" a afirmat că va rămâne prieten cu Contra, indiferent ce a spus.

"Cât voi fi antrenor aici, nu mă mai întrebați ce a declarat antrenorul (echipei adverse - n. red.), pentru că nu mă interesează. Și nici nu o să răspund, pentru că nu e normal. E problema lui ce a zis. Contra e prietenul meu, indiferent ce a zis. Fiecare își apără echipa lui, și e normal să și-o apere. Eu nu pot acum să intru în polemică cu Contra, sau cu conducerea lui Dinamo. Am fost în China, Qatar, Rusia, Polonia, România. Peste tot se fac greșeli de arbitraj. Acum trebuie să avem noroc și să fie mai puține împotriva noastră. E normal ca arbitrii să greșească. Dacă nu ar greși, atunci cum ar fi fotbalul?", a spus antrenorul CFR-ului.

CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, joi, pe arena din Gruia, în derby-ul etapei a cincea din Liga 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Culio, din penalty (36). ”Feroviarii” se mențin pe locul 2, cu 13 puncte. Echipa lui Cosmin Contra este pe 5, cu 9 puncte.