Contra, speriat de CFR: ”Ne dau cu terenul în cap”

de Robert Popa, 08 august 2017, 12:02

Cosmin Contra (41 ani) nu este mulțumit de evoluția lui Dinamo din ultimul meci și se așteaptă la ce e mai rău în deplasarea cu CFR Cluj. Cele două echipe se întâlnesc joi, de la ora 21:00, pe arena din Gruia.

"Rezultatul e singurul lucru bun. Am făcut foarte multe greșeli. Am lăsat o echipă ca Mediaș, venită după o serie proastă să aibă ocazii. Albin era supărat că nu a făcut meciul pe care îl aștepta. Trebuie să vedem de ce am arătat așa. Dacă ne prezentăm așa la Cluj, ne dau cu terenul în cap", a declarat antrenorul lui Dinamo pe Digisport.

Atât CFR, cât și Dinamo, au reușit să se impună în ultima rundă. "Feroviarii" au câștigat cu 2-0 pe terenul lui CSM Politehnica Iași, iar "alb-roșii" au bătut-o cu 3-1 pe Gaz Metan Mediaș.

Echipa lui Dan Petrescu ocupă locul 2 în campionat, cu 10 puncte. Echipa din Ștefan cel Mare este pe 4, cu un punct mai puțin. Sezonul trecut, CFR Cluj a scos o victorie (2-0), un egal (0-0) și două eșecuri (0-2, 0-3) în confruntările cu "câinii roșii".

CFR Cluj - Dinamo se joacă joi seara, de la ora 21:00, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Întâlnirea va conta pentru etapa a cincea din Liga 1 și va fi televizată de Look TV, Digisport și Dolcesport.