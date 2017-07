Sport

Cum se pregătesc "studenţii" pentru Liga a III-a. Abrudan: ”E clar că vrem promovarea”

de Robert Popa, 18 iulie 2017, 11:13

Fundașul Octavian Abrudan (33 ani) a prefațat, luni, la Emisiunea ”1 la 1” de la Realitatea FM Cluj, următorul sezon al Universității Cluj.

Primul meci oficial al "Șepcilor roșii" va avea loc pe 9 august, în Cupa României, contra Unirii Dej, iar în 26 august este programată prima etapă din Liga a III-a.

"A fost destul de bine în vacanță. Nu am plecat din Cluj, dar m-am relaxat alături de familie. Din punct de vedere sportiv, e clar că în noul sezon ne dorim promovarea (în liga a doua - n. red.).

La capitolul achiziții, Universitatea Cluj i-a transferat până acum pe Călin Albuț (36 ani, FC Botoșani), Mihai Onicaș (27 ani, Olimpia Satu Mare), Adrian Micaș (18 ani, LPS Satu Mare), Octavian Ursu (22 ani, Olimpia Satu Mare), Florin Cordoș (23 ani, Luceafărul Oradea), Robert Moldoveanu (18 ani, Cernavodă) și Răzvan Greu (23 ani, FC Botoșani). "Șepcile roșii" l-ar putea legitima și pe Vali Lemnaru (33 ani), atacant care se va pregăti alături de "U" în perioada următoare.

"Este bine că ne întărim echipa cu jucători care au experiență chiar și în Liga 1, pentru că noi ne propunem an de an promovarea și este benefic pentru noi să formăm de acum o echipă cât mai bună pentru anii ce vor urma. Cu Vali am fost coleg, chiar în sezonul când am reușit să ne salvăm de la retrogradare (2013-14 - n.r.). El a avut un sezon remarcabil atunci (a fost al doilea golgheter al campionatului, cu 13 goluri - n. red.), a tras echipa după el și este un fotbalist de mare valoare. Ar fi benefică o revenire a lui și pentru club, și pentru el".

Printre adversarele cu care se poate întâlni "U" Cluj în Liga a III-a se numără Unirea Dej și Sănătatea Cluj. Termenul limită pentru înscrierea în campionat este 20 iulie.

"Sunt convins că vor fi niște adversari puternici în meciurile cu noi, pentru că echipele din același județ se mobilizează mult mai bine când joacă între ele. Vor fi niște meciuri spectaculoase, frumoase. Fotbalul va avea de câștigat. Dar eu cred că pe tot parcursul campionatului, noi vom avea câștig de cauză. Nu rămâne decât să ne pregătim și să luăm fiecare meci în parte".

"Studenții" ar putea da și peste rivala CFR. Formația din Gruia vrea să-și înscrie echipa secundă în noul sezon din Liga a III-a. În cazul în care cererea lui CFR Cluj va fi aprobată de FRF, Abrudan se așteaptă la niște dueluri interesante.

"Depinde cum vor ei să-și facă echipa. Dacă vor dori să-și trimită jucători de la prima echipă e clar că o să fie meciuri mai grele pentru noi, pentru că adversarii vor avea jucători de valoare. Pe de altă parte, nu vor fi foarte omogeni pentru că se antrenează și joacă la prima echipă, mai vin din când în când la echipa a doua. Dar la nivelul ligii a treia, dacă ai un jucător de valoare se simte mult mai mult decât în alte ligi superioare. Încă nu știm, sunt multe necunoscute. Dar dacă își înscriu echipa e clar că vor fi niște dueluri interesante".

O altă noutate este regula U19, care va obliga fiecare formație din Liga a III-a să aibă permanent pe teren trei jucători de la această categorie de vârstă.

"Nouă ne convine acest lucru, pentru că avem și acest gând de a crește jucători tineri și de valoare. Numai așa îi poți forma, introducându-i în teren și jucând alături de seniori. Tot timpul la Universitatea s-au crescut tineri, nu neapărat din Cluj, dar la "U" a fost întotdeauna tendința asta de a veni jucători din alte părți și așa e și acum. Noi vrem să continuăm această tradiție".

Octavian Abrudan crede că "U" Cluj are suficient timp ca să se pregătească pentru noul sezon competițional.

"Având în vedere că primul meci e în 9 august, s-ar putea spune că perioada e mai scurtă, dar nu poți nici să începi cu două luni, două luni și jumătate înainte de startul campionatului, pentru că după aceea îți vei da alte planuri peste cap pe care le-ai pregătit pentru campionat. Eu cred că timpul este suficient, nu s-a schimbat foarte mult echipa și nu avem nevoie de o omogenizare pe care să o facem foarte mult timp. Antrenorul și-a făcut un plan, știe cum să abordeze meciul de cupă și cum să ne pregătim în vederea campionatului".

Fundașul de 33 ani a făcut și un apel către fani înainte de startul campionatului.

"Ingredientul principal sunt fanii. Eu sunt convins că vor susține echipa, la fel cum au făcut-o în fiecare an și îi așteptăm să vină în număr și mai mare. Iar noi vom încerca să-i facem fericiți la fiecare meci".