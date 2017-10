Sport

Cupa, un obiectiv în Gruia: ”Am pierdut o finală, acum vreau să o câștig”

de Robert Popa, 24 octombrie 2017, 16:50

CFR Cluj își începe marșul către a cincea Cupă a României. Ardelenii joacă pe terenul lui FC Botoșani, joi, de la ora 18:00, în 16-imile competiției.

Moldovenii nu i-au făcut viața ușoară lui Dan Petrescu în acest sezon. Atât în tur, cât și în returul campionatului, cele două formații au căzut la pace (1-1, respectiv 0-0).

"Va fi un meci foarte greu. Adversarul e puternic, deplasarea e dificilă, iar la trei zile trebuie să jucăm un meci foarte important în campionat. Vrem să ajungem cât mai departe în Cupă, să luăm trofeul. Am văzut meciul de ieri (luni - n. red.). A fost un joc foarte bun între Botoșani și Dinamo, în care orice echipă putea să câștige (s-a terminat 0-0 - n. red.). Am jucat o finală cu Unirea, am pierdut cu CFR (1-2, în 2008 - n. red), și într-o zi mi-aș dori să o câștig. Este un obiectiv pentru mine și pentru club", a spus antrenorul ceferiștilor.

"Bursucul" va menaja mai mulți titulari la duelul cu botoșănenii. Fostul fundaș al naționalei își dorește, totodată, ca meciul să fie tranșat în timpul regulamentar.

"Orice jucător care va intra pe teren, trebuie să facă totul ca să câștigăm. Mai ales că venim după o înfrângere în campionat (0-1 la Viitorul - n. red.). Vor fi odihniți foarte mulți jucători, și vor intra unii care nu au evoluat până acum. Dar am mare încredere în ei și trebuie să-mi demonstreze că merită să fie aici. Ne așteptăm la prelungiri, dar nu ne-am dori. Vrem să batem înainte", a adăugat Petrescu.

Dan Petrescu a explicat apoi și de ce nu se mai gândește la titlu deocamdată, ci la play-off. "Feroviarii" ocupă locul 1 în Liga 1, cu 33 puncte, dar la un punct în spate se află Craiova și FCSB.

"În play-off, oricine poate să ia campionatul.Trebuie să ajungem acolo mai întâi. Anul trecut, CFR a fost o dovadă extraordinară. A câștigat în ultima secundă la Iași (2-1, n. red.) și a ajuns în play-off. Dacă ar fi câștigat cu 2-3 etape înainte de final, putea să ia titlul".

CFR a luat Cupa României de patru ori (2008, 2009, 2010 și 2016), dar are și o finală pierdută (0-1 cu Petrolul, în 2013). FC Botoșani - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 18:00, pe stadionul Municipal. Partida va fi transmisă în direct pe Digisport și Telekom Sport.