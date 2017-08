Sport

Dan Petrescu: ”E excelent să învingem fără să luăm gol”

de Robert Popa, 15 august 2017, 00:45

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, și-a felicitat jucătorii după victoria cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

"Nu am început prea bine meciul. Echipa gazdă a fost foarte agresivă şi bine organizată. Dar am reuşit să controlăm jocul, am marcat două goluri, dintre care unul anulat. Mă bucur că am reuşit să înscriem iar la faze fixe, se vede că lucrăm la antrenamente. Felicit toată echipa, e excelent să învingem fără să primim gol", a declarat Petrescu pe Digisport.

CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe Sepsi Sfântu Gheorghe, luni, la Brașov, în runda a șasea din Liga 1. Golurile "feroviarilor" au fost marcate de Paulo Vinicius (27) și Ovidiu Hoban (62).

Echipa lui Dan Petrescu este lider în campionat, cu 16 puncte. În runda următoare, ardelenii joacă acasă cu FC Voluntari.