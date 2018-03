Sport

Dan Petrescu: Nu înțeleg de ce nu am jucat azi cu Poli Iași

de Ionuţ Grindean, 03 martie 2018, 19:12

Antrenorul CFR-ului s-a declarat contrariat de decizia Ligii de a amâna prima etapă din play-off, dar a discutat din nou și subiectul oficialilor străini.

Tehnicianul liderului Ligii 1 și-ar fi dorit a echipa sa să dispute meciul din play-off cu Poli Iași, nu amicalul cu Luceafărul Oradea. "Aș fi preferat să de dispute etapa de campionat în acest final de săptămână. Nu cred că în altă țară se lua o asemenea decizie. Normal era etapa să fie programată, iar dacă apărea un caz de forță majoră, aribtrul meciului stabulea dacă se juca. Nu înțeleg de ce nu am jucat azi, avem un stadion excelent, un teren foaarte bun, e o decizie incredibilă. Nimeni nu are cum să justifice de ce noi nu am jucat azi în campionat", a declarat fostul internațional.

Antrenorul clujenilor a explicat și noua strategie a clubului, care va accepta orice condiție pusă de aversarii din play-off. "Am decis că noi vom dori aceiași arbitri pe care îi vrea și adversarul, indiferent dacă sunt români sau străini. Dar, dacă sunt străini să fie dintr-un campionat puternic. Clubul nostru va face exact cum vor adversarii, să vedem dacă vor mai avea ceva de zis despre noi. Sunt convins că în primele șase campionat ale Europei sunt și cei mai buni arbitri", a mai spus fostul component al "Genrației de Aur".

Totuși, Petrescu crede că vor fi discuții indiferent de naționalitatea sau valoarea oficialilor străini. "Sigur, dacă vor veni arbitri străini vor apărea discuții. În trecut, de fiecare dată se găseau legături între mine și arbitri. Dacă erau din Spania, erau prieteni cu Gică Poepscu, dacă erau din Italia, erau prieteni cu Walter Zenga, dacă erau din Grecia, erau prieteni cu Ilie Dumitrescu, toți arbitrii erau pritenii ai prietenilor mei", a mai adăugat tehnicianul "feroviarilor".

CFR va juca cu Poli Iași, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1. Meciul va avea loc vineri, 9 martie, la Cluj-Napoca.