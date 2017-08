Sport

Dan Petrescu: ”Puteam avea 4-0 la pauză și eram mai liniștiți”

de Robert Popa, 21 august 2017, 01:26

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, e convins că putea câștiga mai clar partida cu FC Voluntari.

"N-a fost un joc ușor. La 1-0, au scăpat singuri cu portarul și Vâtcă a scos-o. Dacă dădeau gol, era alt meci. Voluntari e o echipă foarte solidă și greu de bătut. Noi am început bine. Cred că puteam avea 4-0 la pauză și eram mult mai liniștiți. Cel mai periculos scor din fotbal este 2-0, pentru că dacă primești un gol se schimbă total meciul. În cariera mea am câștigat multe partide de la 0-2 și am pierdut o dată sau de două ori", a spus "Bursucul".

CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe FC Voluntari, duminică, pe arena din Gruia, în etapa a șaptea din Liga 1. Golurile "feroviarilor" au fost marcate de Billel Omrani (5) și Urko Vera (38). Echipa din Gruia ocupă primul loc în clasament, cu 19 puncte. Ilfovenii sunt pe 9, cu doar 8 puncte.