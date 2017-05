Sport

De ce a jucat Bud cu Dinamo, deși nu a marcat niciun gol în 2017

de Robert Popa, 08 mai 2017, 14:05

Antrenorul CFR-ului, Vasile Miriuță, a explicat de ce l-a folosit pe atacantul Cristian Bud (31 ani) în meciul cu Dinamo, deși acesta nu reușit să înscrie niciun gol în 2017. ”Feroviarii” au pierdut drastic jocul cu ”alb-roșiii”, penultimul din acest sezon.

Vasile Miriuță/ foto: Zoli Cantor/ Facebook.com

Bud nu a mai înscris din 17 decembrie 2016, când CFR Cluj a fost învinsă cu 1-2 de FC Voluntari/ Foto: Zoli Cantor/ Facebook.com



Bud nu a mai punctat pentru ardeleni din 17 decembrie 2016, când CFR Cluj a fost învinsă cu 1-2 de FC Voluntari, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat. Atacantul român are 11 goluri pentru echipa din Gruia în acest campionat, fiind pe locul 2 în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Aurelian Chițu (FC Viitorul). În meciul cu Dinamo, pierdut de CFR cu 0-3, Bud a evoluat până în minutul 80, când a fost schimbat cu Liviu Antal.

"Am zis că merită respectul meu și al spectatorilor pentru acele 11 goluri pe care le-a marcat. Cu golurile lui am câștigat multe meciuri și puncte. Din păcate, nu a mai avut acea formă bună, dar eu așa am zis, că merită respectul meu, să mai joace un ultim meci în fața propriilor suporteri și la finalul partidei să-l aplaude și pe el. Dacă marca la acele două ocazii, era altceva. Nu putem să spunem că Bud nu s-a bătut, că nu a vrut să joace", a declarat Miriuță.

La finalul meciului cu Dinamo, Bud s-a certat cu suporterii "feroviarilor", fiind la un pas de bătaie. Jucătorul va deveni liber de contract în vară, iar șansele sale de a mai continua la CFR sunt mici.

"Cristi e un băiat bun, le are pe ale lui, îi expiră contractul, probabil nu știe unde va pleca. Eu îi doresc din suflet să meargă la o echipă unde să se simtă mai bine, să joace mai bine și să câștige mai mulți bani", a spus Miriuță.

Bud joacă la CFR Cluj din februarie 2016, ultima dată fiind legitimat la Milsami Orhei, din Republica Moldova. El a mai jucat în Gruia și în perioada 2010-13. Acesta are în palmares un titlu (2010) și două cupe (2010, 2016) cu CFR.