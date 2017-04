Sport

Debut spectaculos pentru U-BT în play-off. ”Studenții” au învins categoric SCM Craiova

de Robert Popa, 10 aprilie 2017, 22:00

U-BT Cluj s-a impus clar în fața lui SCM Craiova, scor 100-74, luni, la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, în primul meci din sferturile Ligii Naționale de baschet masculin.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Scorul pe sferturi a fost 29-17, 22-23, 27-18 și 22-16. Vlad Moldoveanu (16) și Kyndall Dykes (15) au fost cei mai buni marcatori ai clujenilor, urmați de Maksym Pustozvonov (12), Rolland Torok (11), Kuti Nandor (11), Aleksandar Rasic (10), Filip Adamovic (9), Ousmane Barro (8), Andrei Mureșan (3), Tudor Gheorghe (3) și George Toth (2).

După succesul cu formația din Bănie, U-BT a bifat primul meci din acest sezon în care a reușit să marcheze 100 puncte.

"Din fericire, ne-am făcut treaba, am plimbat mingea bine, am găsit oportunități de a marca și am și făcut-o de multe ori. E o victorie, este 1-0, însă nimic nu este gata, mergem mai departe și așteptăm meciul următor. Putem avea probleme în orice meci, le-am spus mereu băieților că trebuie să fim concentrați pe toată durata Play-off-ului, să nu arătăm slăbiciune. Trebuie să fim foarte tari mental, doar așa se poate câștiga un campionat! Kuti nu mai este, din punctul meu de vedere, un jucător tânăr, el este un jucător de bază pentru noi, e în rotația principală, el are responsabilități în fiecare meci, tot ce putem noi face este să îl ajutăm să se maturizeze mai repede. Sunt mulțumit de cum a jucat astăzi, sunt mulțumit și de cei care au venit de la turneul de Under 20, mă refer la Gheorghe și Mureșan și sper să crească, să ne ajute cât mai mult în acest Playoff", a declarat antrenorul "alb-negrilor", Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Următorul meci cu SCM Craiova va avea loc miercuri, 12 aprilie, cu începere de la ora 20, în Sala Sporturilor "Horia Demian". Toate fazele din play-off (sfert de finală, semifinală, finală) se dispută în sistemul cel mai bun din cinci partide.