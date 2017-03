Sport

Declarație neașteptată la adresa lui Daum: "Nu are experiență să fie selecționer"

de Robert Popa, 24 martie 2017, 20:35

Un fost selecționer al României a declarat că actualul antrenor al Naționalei, Christoph Daum, nu are suficientă experiență pentru a-i putea pregăti pe "tricolori".

Victor Pițurcă (60 ani) e de părere că România ar putea învinge Danemarca, dar nu crede că "tricolorii" se mai pot califica la Cupa Mondială din Rusia.

"Daum e un antrenor mare, însă nu știu cât e de bun ca selecționer. Deocamdată, s-a dovedit că n-are experiența necesară. La echipa națională nu poți să-ți permiți să joci spectaculos, doar dacă ai jucători care pot face asta, aici trebuie să ai rezultate. Avem doar 5 puncte, și din experiența mea, nu mai ai șanse la calificare. Eu am speranțe că putem bate Danemarca, am văzut câteva jocuri ale danezilor și cred că am putea să-i batem", a declarat fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, pe Digisport.

Pițurcă s-a aflat de trei ori pe banca primei reprezentative, în intervalele 1998-99, 2004-09 și 2011-14, cele mai mari performanțe obținute cu "tricolorii" fiind calificările la Euro 2000 și Euro 2008.

România - Danemarca se joacă duminică, de la ora 21:45, pe Cluj Arena, în cea de-a cincea etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2018.

Selecționata lui Christoph Daum ocupă locul 4 în Grupa E, cu 5 puncte, în timp ce Danemarca se află pe 3, cu un punct mai mult.