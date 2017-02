Sport

Declarație surprinzătoare a lui Reghecampf înainte de CFR - Steaua. "Nu mă gândesc la revanșă"

de Robert Popa, 04 februarie 2017, 20:45

Tehnicianul Stelei este, însă, convins că echipa sa va fi mult mai puternică în 2017.

”A fost o perioadă grea, în care am fost plecați din țară, dar suntem mulțumiți pentru că am avut condiții foarte bune de pregătire. Paradoxal, a fost mai frig în Antalya, decât am găsit în România. Nu mă îngrijorează meciurile de pregătire.

Sunt sigur că vom fi mai puternici decât anul trecut iar asta o vom dovedi pe teren. Am venit la Cluj ca să câștigăm", a declarat antrenorul "roș-albaștrilor", Laurențiu Reghecampf, pe Digisport.

În tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-1 pe terenul Stelei. Golgheterul "feroviarilor", Cristi Bud, a realizat o dublă în duelul respectiv. "Ce a fost la București nu mai contează. Acolo, CFR a câștigat pe merit. Nu mă gândesc la nicio revanșă, vreau doar să câștigăm toate meciurile", a mai spus Reghe pentru sursa citată.

Echipa lui Vasile Miriuță ocupă locul 7 înaintea derby-ului de duminică, cu 30 puncte. Steaua este pe 3, cu 10 puncte mai mult. CFR - Steaua se joacă duminică seara, de la ora 20:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Meciul poate fi urmărit și la televizor, pe Dolce, Look sau Digisport.