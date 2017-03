Sport

Declarație uimitoare a lui Păcurar după revenirea pe gazon. "A fost un șoc pozitiv"

de Robert Popa, 02 martie 2017, 17:18

Mijlocașul de 35 ani afirmă că modul în care și-a regăsit colegii de la "U" Cluj a reprezentat un șoc pozitiv.

Alex Păcurar a bifat, ieri, primul meci pentru ”U” Cluj după mai multe luni de absență/ Foto: Robert Popa

Publicitate

"Mă simt bine, n-am mai resimțit dureri. Am revenit cu o victorie, avem un moral bun. Cu siguranță va fi mai dificil amicalul cu Olimpia, am văzut un meci de-al lor cu Brașovul, pe care l-au câștigat cu 2-1, dar nu știu dacă vor utiliza prima echipă. Va fi un test bun pentru noi, ar fi bine să încheiem fără înfrângere. Ar fi bine să înceapă și campionatul mai repede, pentru că am avut o perioadă de pregătire destul de bună. Am crescut mult și pentru mine a fost un șoc cum i-am regăsit pe colegii mei. E un semn clar că suntem pe drumul cel bun de când s-a început noul proiect", a declarat Alex Păcurar pentru ZIUA de CLUJ.

Ieri, Alex Păcurar a bifat primul meci pentru "studenți" după ce a stat mai multe luni pe tușă din cauza accidentărilor, într-un amical cu Unirea Dej, câștigat de "Șepcile roșii" cu 4-1. Jucătorul de 35 ani a prins un singur meci oficial în actuala ediție din Liga a IV-a, în prima etapă, cu Tritenii de Jos (12-0), unde a realizat o dublă.

Următorul amical al trupei lui "Papi" este programat sâmbătă, 4 martie 2017, de la ora 13:00, în Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu", cu Olimpia Satu Mare (liga a doua).

"Alb-negrii" au nouă victorii în meciurile de pregătire, Universitatea trecând de CSM Hunedoara (2-0), Unirea Jucu (2-1, 5-0), Industria Galda de Jos (3-2), FC Zalău (3-1), Cetatea Deva (5-1), CS Soda Ocna Mureș (5-0) și Luceafărul Decebal (6-1).

”U” Cluj a terminat pe primul loc turul din Liga a IV-a, cu 40 puncte, din care 13 victorii și doar un singur egal.