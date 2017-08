Sport

Derby-ul doar pe jumătate. ”U” Cluj întâlneşte CFR2

de Robert Popa, 24 august 2017, 15:13

FC Universitatea Cluj va debuta în ediția 2017-2018 din Liga a III-a, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, împotriva formației secunde a CFR.

Publicitate

După un parcurs remarcabil în Liga a IV-a, unde au înregistrat 27 victorii și un singur egal, iar la baraj au trecut cu 14-0 la general de Lăpușul Târgu Lăpuș, "Șepcile roșii" pășesc pe o nouă treaptă în drumul spre prima scenă.

"Rivalitatea sportivă e bună. La aceste meciuri te motivezi în plus, te pregătești și emoțional, și fizic. Este foarte important nu doar pentru că jucăm cu CFR 2, ci pentru că e primul joc și contează foarte mult startul. Noul nostru obiectiv pe care ni l-am propus e accederea în liga a doua. Din punct de vedere al lotului, toată lumea este aptă. Așteptăm suprterii să ne susțină în număr cât mai mare. Vrem să-i mulțumim cu o victorie și un joc consistent", a declarat antrenorul Universității Cluj, Marius Popescu.

CFR 2 este pregătită de Gică Barbu, fost jucător și antrenor la "U" Cluj.

"Am fost coleg cu el, în sezonul 2000-2001. A mai muncit în cadrul clubului în diferite ipostaze. Antrenor la echipa a doua, în sezonul 2010-2011, la centrul de copii și juniori, secund la echipa de seniori. Omul e profesionist, ne cunoaștem bine. Am fost și adversari, în meciuri cu Farul Constanța, FC Național, Ceahlăul Piatra Neamț, pe unde a jucat el", a adăugat "Papi".

Veteranii Octavian Abrudan (33 ani) și Gabriel Giurgiu (34 ani) sunt la rândul lor optimiști înaintea primei partide din Liga a III-a.

"În derby-uri, echipele tind să aibă un aport suplimentar de implicare și valorile se egalizează puțin. Dar în cazul nostru, să se vadă că avem o echipă mai valoroasă și mai experimentată", a spus Abrudan.

"Nu cred că e un derby. Valoarea noastră este peste a lor. Avem un an în plus de pregătire, în care am reușit să închegăm o echipă bună. Ei și-au făcut doar acum echipa a doua, chiar dacă pot să trimită jucători de la echipa întâi. Dar cu atitudine, cu pregătirea bună pe care am făcut-o în această perioadă, prima șansă este a noastră", a zis Giurgiu.

Căpitanul "studenților" a subliniat, de altfel, că nivelul din Liga a III-a va fi mult peste cel din eșalonul al patrulea. "Aici sunt echipe care muncesc foarte mult. Am și jucat amicale cu câteva dintre ele și e clar că nu va fi așa ușor, că nu vom câștiga mereu la 4, 5 goluri diferență".

În pauza competițională, Universitatea Cluj i-a repatriat pe Valentin Lemnaru (33 ani), Octavian Ursu (22 ani), Florin Cordoș (23 ani) sau Răzvan Greu (22 ani). ”Alb-negrii” i-au adus, de asemenea, pe Mihai Onicaș (27 ani), goalkeeperul Călin Albuț (36 ani), dar și pe Adrian Micaș (18 ani).

Antrenorul lui CFR 2, Gică Barbu, nu își face prea multe speranțe în privința jocului de sâmbătă.

"Va fi un joc dezechilibrat. E clar că "U" e favorită, și-a făcut trialuri, cantonamente, are jucători experimentați. Toate echipele vor avea meciuri grele cu Universitatea. Dar vom încerca să-i facem față. Noi de abia ne stabilizăm lotul. Ne-am apucat târziu, de îndată ce a fost aprobată cererea (de înscriere în Liga a III-a - n. red.). Nu am avut decât două amicale, nu a fost un ciclu de pregătire normal. Poate în două săptămâni, o lună, o să arătăm și noi cum trebuie", a declarat acesta pentru ZIUA de CLUJ.

Din lotul de seniori al CFR-ului va fi trimis Răzvan Horj. Fundașul de 21 ani nu a evoluat niciun minut la prima echipă în acest sezon.

"Horj e un fotbalist foarte bun, însă perechea Vinicius și Mureșan îmi place foarte mult. Ei evoluează foarte bine. Răzvan trebuie să își prelungească contractul cu CFR Cluj, pentru că în viitor s-ar putea să joace. Când jucătorii nu prind lotul ori se enervează și pleacă, ori se ambiționează și muncesc mai mult. Eu sper ca în al doilea caz să se regăsească și Horj", a afirmat antrenorul "ferviarilor", Dan Petrescu.

În lotul formației satelit a "feroviarilor" ar mai putea veni portarul Adrian Rus (23 ani) și mijlocașul Alexandru Chiriță (21 ani).

"Suntem obligați să evoluăm cu 3 jucători sub 19 ani și 5 sub 21. S-ar putea să joace și Chiriță, el a avut o accidentare. El e din 96. O să vedem ce ne trimite și prima echipă, ei au meci la Timișoara în ziua respectivă. Noi nu urmărim rezultate, ci să producem 2-3 jucători pentru prima echipă. Asta mi s-a transmis. Acesta e scopul", a subliniat Gică Barbu.

FC Universitatea Cluj - CFR Cluj 2 se joacă sâmbătă, 26 august, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, în prima rundă din Liga a III-a.