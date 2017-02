Sport

Dorin Pintea și Tudor Jucan, la ZIUA LIVE. "Se pot obține rezultate prin muncă, seriozitate și dăruire"

de Robert Popa, 20 februarie 2017, 16:45

Antrenorul secund al U-BT Cluj, Dorin Pintea, și căpitanul Tudor Jucan, au vorbit luni, la emisiunea ZIUA LIVE, moderată de jurnalistul Robert Popa, despre Cupa României la baschet masculin câștigată de "studenți", la Sibiu, după o finală cu BC Mureș.

Dorin Pintea (stânga) și Tudor Jucan (mijloc) au vorbit la ZIUA LIVE despre finala Cupei României de la Sibiu/ Foto: Valentin Todea/ sport-focus.ro

Publicitate

"Alb-negrii" s-au impus în fața mureșenilor după o finală extrem de echilibrată, care s-a încheiat la scorul de 79-78 pentru U-BT. Antrenorul secund al "studenților", Dorin Pintea, a vorbit despre modul în care a trăit partida de la Sibiu alături de antrenorul principal, Mihai Silvășan.

"A fost o finală foarte intensă, pe care am câștigat-o în ultimele secunde, și din acest motiv e mult mai greu să fii pe bancă, decât atunci când te afli pe teren, ca jucător. Nu vreau să mă laud, dar la toate titlurile și rezultatele echipei din ultimii 20-30 ani am participat și eu. Mă bucur foarte mult și îmi dau seama că de când sunt aici se pot obține rezultate prin muncă, seriozitate și dăruire. E important că avem oameni de caracter, valoroși, dar în primul rând de caracter, pentru că doar atunci când jucătorii se pot integra într-un grup putem obține rezultate foarte bune", a declarat Dorin Pintea în emisiune.

Căpitanul echipei clujene, Tudor Jucan, a afirmat că este obișnuit cu meciurile câștigate pe final și a dezvăluit cum și-a motivat colegii în momentele mai tensionate ale finalei cu BC Mureș.

"Suntem obișnuiți cu astfel de meciuri, mai ales că în acest an am avut foarte multe meciuri câștigate pe final. Noi deja știm ce rol avem în echipă și asta mă bucură. Acum, înainte de play-off, locurile 1-6, deja ne cunoaștem și nu cred că mai avem nevoie de încurajări. Toate echipele din campionat sunt puternice, nu există o diferență prea mare, s-a văzut în finala cu Mureșul, care e pe locul 7, și am avut un meci foarte disputat. Contează foarte mult constanța", a spus Jucan.

În Liga Națională, U-BT este lider detașat cu o etapă înainte de finalul primei faze a sezonului regulat. "Studenții" au 36 puncte, din care 17 victorii și doar două eșecuri. Secundul lui Silvășan, Dorin Pintea, nu se gândește deocamdată la titlu, dar afirmă că elevii săi vor aborda fiecare meci la victorie.

”Noi trebuie să ne vedem de jocul nostru, să abordăm fiecare meci la victorie și să fim pregătiți pentru play-off, pentru că acolo va fi cu totul alt campionat. Fiecare partidă va conta și dacă ai pierdut un meci nu mai poți să redresezi situația. Sper să ne bucurăm de încă un nou trofeu alături de suporteri, campionatul, dar mai sunt multe necunoscute până la finalul sezonului. Cert e că dacă suntem serioși, ne vedem de treabă, și mergem pe aceleași principii bune, rezultatele nu vor întârzia să apară”, a explicat Pintea.

Sâmbătă, 25 februarie 2017, U-BT primește vizita lui Dinamo, într-o partidă care se va juca la Sala Polivalentă, începând cu ora 18:00.

”E un meci foarte important pentru noi, e ultimul din prima fază a campionatului, pentru noi ultimul din Polivalentă, și foarte probabil atunci vom prezenta și Cupa. Cred că finala cu Mureșul a fost cel mai frumos meci din acest sezon. A fost impresionant că galeriile au început să cânte împreună la final. Ne bucurăm să vedem că baschetul merge pe un ascendent bun”, a afirmat Tudor Jucan.

U-BT a ajuns la trei Cupe după finala de vineri, ”studenții” reușind să mai câștige această competiție în 2016 și 1995. Clujenii au câștigat patru campionate de-a lungul timpului, ultima dată în 2011.