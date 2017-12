Sport

Dorința lui Falub pentru viitorul lui ”U” Cluj: ”Să se bată pentru trofee”. Mesaj către ”Papi”

de Robert Popa, 10 decembrie 2017, 01:23

Antrenorul ”Șepcilor roșii” a tras câteva concluzii după încheierea turului din Liga a III-a. El și-a pus și o dorință: ”Această echipă merită să ajungă să se bată pentru trofee”.

Universitatea a terminat pe primul loc turul din Liga a III-a (Seria a V-a), cu 35 puncte, sub comanda lui Adrian Falub. Tehnicianul de 46 ani i-a dus pe "studenți" și în optimile Cupei României, unde a dat peste Dinamo. Ardelenii au pierdut calificarea la penalty-uri, după 1-1 în timpul regulamentar.

Falub este, însă, mulțumit de parcursul avut până acum. Actualul antrenor al "Șepcilor roșii" l-a felicitat și pe Marius Popescu, cel care a promovat echipa în Liga a III-a la finalul sezonului trecut și care a părăsit-o pe "U" Cluj după înfrângerea de la Tășnad (0-2, în etapa a patra).

"Am ajuns pe primul loc. Asta e important. Am adus Dinamo la Cluj și ar fi trebuit s-o eliminăm, după felul în care am jucat. Suntem pe un loc meritat după multă muncă, după multe suferințe, chiar dacă, la un moment dat, poate nu mai speram să ne situăm pe această poziție. Trebuie să felicităm jucătorii, însă aș vrea să-l amintesc și pe "Papi" (Marius Popescu, fostul antrenor al Universității - n. red.), pentru că am găsit o echipă foarte bine pregătită, dar și pe "Sisi" (Zsolt Szilagyi, fostul antrenor secund - n. red.).

Amândoi au făcut o treabă foarte bună la "U". Cred că a fost un an reușit pentru Universitatea. Am avut un parcurs remarcabil, cu vreo zece victorii consecutive. Avem o șansă mare să promovăm și trebuie să profităm de ea. Va fi nevoie să ne îmbunătățim jocul, mai ales pe faza de atac, deoarece majoritatea echipelor împotriva cărora jucăm se apără. Noi, în multe momente, am suferit din punctul acesta de vedere", a declarat Adrian Falub, pe site-ul clubului.

Antrenorul "studenților" le-a tranmis un mesaj suporterilor înaintea Sărbătorilor de iarnă, dar și-a fixat și un obiectiv extreme de ambițios.

"U Cluj a plecat pe un drum nou, unul făcut de "U"-iști pentru "U"-iști. M-aș bucura ca sărbătorile să îi găsească sănătoși și să se gândească la faptul că avem nevoie de ei. Să nu uite niciodată că fără ei, această echipă nu va putea supraviețui. Să le dea Dumnezeu înțelegerea și răbdarea de a fi până la sfârșit alături de "U", pentru că merită și ea să ajungă să se bată pentru niște trofee", a adăugat Falub.

Universitatea Cluj se va reuni pentru pregătirea returului pe 15 ianuarie 2018. Campionatul se va relua la începutul lunii martie.