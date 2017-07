Sport

Drama unui jucător transferat de U-BT în această vară: ”Am vrut să mă las de baschet”

de Robert Popa, 27 iulie 2017, 14:23

Zeljko Sakic (29 ani) este una dintre achizițiile campioanei U-BT din această vară. Baschetbalistul croat se află la prima experiență din România și are țeluri mari alături de noii săi colegi. Sakic vorbește, însă, și despre un moment în care a fost aproape să renunțe la baschet.

Sakic a început baschetul la Cibona, pe când avea doar 7 ani. A evoluat acolo până la 18 ani. În 2006 nu a reușit să prindă echipa de seniori, iar asta l-a făcut să se gândească la retragere. Până la urmă a ajuns la Dubrava Zagreb, unde a jucat trei sezoane, iar în 2011 a prins primul contract în străinătate, la formația bosniacă Siroki.

Anul 2013 l-a purtat pe jucătorul croat în Italia, la Sutor Montegranaro. Perioada petrecută în Peninsulă nu a fost, însă, ușoară pentru Sakic. Sutor s-a confruntat cu grave probleme financiare în acel sezon. În 2016 și-a văzut visul cu ochii, jucând pentru prima echipă a Cibonei, iar în acestă vară a ajuns la U-BT. Zeljko Sakic a povestit într-un interviu acordat pe u-bt.ro ce obiective are cu "studenții" și cum vede baschetul românesc.

Ești un baschetbalist nou pentru campionatul românesc, așa că fanii noștri nu știu prea multe despre tine. Spune-ne câteva cuvinte despre tine.

Salut! Nu sunt prea multe de spuns despre mine, sunt un tip normal, un om obișnuit care își trăiește viața alături de o doamnă superbă :)

Ai început să înveți baschetul la Cibona. Când a fost asta?

Primul contact cu baschetul a fost la vârsta de șapte ani și am jucat la Cibona până la 18.



În 2006, nu ai primit șansa de a evolua la echipa de seniori a Cibonei și ai fost aproape să abandonezi cariera baschetbalistică, dar nu ai făcut-o. Ce s-a întâmplat atunci?

Așa este, am fost foarte aproape să mă las de baschet! Eram practic un copil, aveam vise mărețe, trăiam efectiv pentru baschet... Au fost alți jucători în acea perioadă în echipa mare, practic, nu am avut șansă la echipa de seniori din cauza altor baschetbaliști.



După trei ani petrecuți la Dubrava Zagreb, ai avut primul contract în afara țării, în Bosnia. E greu pentru un sportiv tânăr să se mute în altă țară?

Întotdeauna este greu să te muți în altă țară, cu atât mai mult când ești tânăr. Însă, după părerea mea, este mai bine să pleci în altă țară, să nu ai tot timpul rudele lângă tine să te ajute! Trebuie să fii pe cont propriu, acest lucru te va ajuta să crești ca jucător și să te formezi ca adult.

Ai petrecut trei ani în Bosnia, după care ai semnat un contract într-unul dintre cele mai puternice campionate din Europa, în Italia. Ai luat parte, astfel, la una dintre cele mai triste povești din baschetul european, respectiv dispariția unei echipe mari, Sutor Montegranaro. Ce s-a întâmplat atunci și cum ți-a influențat cariera această experiență?

A fost foarte greu în Italia, la Suto Montegranaro, pentru că în fiecare săptămână la echipă veneau jucători noi, clubul nu era stabil financiar, era foarte greu să construiești ceva. Au fost momente grele pentru mine, însă toate aceste experiențe fac parte din baschet!

Următorul sezon te-a surprins în cea mai bună ligă din Europa, Liga ACB, la Manresa. Ai fost, la un moment dat, desemnat "Jucătorul săptămânii", cum a fost această experiență pentru tine?

Eu sunt convins că liga spaniolă este cel mai puternic campionat din Europa. Nu am cedat după sezonul greu din Italia, pentru că știam cât de mult am muncit și știu că munca aduce întotdeauna rezultate. Am fost foarte fericit că am reușit să îmi ridic nivelul de performanță la maxim și chiar am fost printre remarcații acelui sezon în acest campionat deosebit de competitiv.

La finele acelui sezon, ai fost finalmente selecționat în lotul național al Croației. La 27 de ani, ai fost cel mai în vârstă debutant din istoria naționalei țării tale. Ce înseamnă pentru un jucător chemarea de a reprezenta culorile țării?

Din punctul meu de vedere, convocarea la lotul național este maximul pe care un jucător îl poate atinge în cariera baschetbalistică. Inima și sufletul meu sunt în slujba Croației, așadar voi fi oricând la dispoziția echipei naționale a țării mele!

După un an în Bulgaria, la campioana Lukoil, ai semnat în sfârșit cu clubul care te-a format, Cibona. A fost un soi de reparație morală pentru tine sau, pur și simplu, un nou reper în cariera ta?

Născut fiind în Zagreb, am avut întotdeauna visul de a juca la echipa de seniori a Cibonei. Am dat tot ce am putut sub culorile acestui club, acum, însă, este timpul pentru noi provocări!

Așadar, ai ajuns în România, la U-BT. Ce știi despre baschetul românesc? Cunoști pe vreunul dintre viitorii tăi coechipieri?

În primul rând, sunt bucuros că am semnat pentru un club atât de mare. Când eram în Bulgaria, la Lukoil, am jucat împotriva unor echipe românești și știu că este o ligă bună, cu jucători foarte competitivi. Dintre coechipierii mei, îl cunosc doar pe Aleksandar Rašić.

Noua ta echipă va evolua în Basketball Champions League, noua competiție de top a FIBA. Ce părere ai despre această ligă?

Este o competiție foarte puternică, se întrec echipe solide și jucători cu adevarat valoroși. Sper să trecem de fazele de calificare și să luăm și noi parte la această competiție.

Putem juca ori cu Bosna Sarajevo, ori cu Ludwigsburg în turul secund preliminar. Cunoști bine baschetul bosniac, așadar care crezi că va fi adversarul nostru? Care sunt șansele noastre de a accede în grupe?

Cred că vom juca cu Ludwigsburg. Însă, pentru mine, nu este important... Dacă avem chimie puternică în lot și suntem competitivi, putem ajunge chiar foarte sus.

Orașul nostru, chiar sala în care jucăm, vor fi gazda unei grupe a EuroBasket 2017, în care evoluează atât echipa României, cât și a Croației.

Este un lucru foarte benefic, atât pentru club, cât și pentru oraș și pentru România. Este cel mai înalt nivel la care se joacă baschet, iar faptul că se va juca baschet de acest calibru la Cluj este senzațional!



Care sunt planurile tale pentru acest sezon?

Eu sunt, de felul meu, un jucător foarte competitiv. Întotdeauna îmi doresc să fiu pe primul loc, așa că vreau primul loc indiferent în ce competiție jucăm!

Ai un mesaj pentru fani?

Sper că vom putea să avem un sezon chiar mai bun decât cel precedent și să îi facem pe toți fanii noștri fericiți! Pentru ei jucăm! Haide U!