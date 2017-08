Sport

NEWS ALERT Egalul cu CFR 2 i-a băgat în priză. ”U” l-a adus pe Andrei Cordoș

de Robert Popa, 30 august 2017, 15:13

După egalul obținut în prima etapă cu CFR 2, scor 1-1, ”U” Cluj s-a întărit în apărare. ”Șepcile roșii” au bătut palma cu Andrei Cordoș (29 ani), jucător care și-a început cariera în echipa ”studenților”. Fundașul central va semna pe semna pe două sezoane cu echipa antrenată de Marius Popescu.

Publicitate

Ultima dată în Liga a II-a, la Luceafărul Oradea, Cordoş s-a întors acasă după o pauză de 8 ani, timp în care a mai evoluat pentru echipele Frosinone (Italia), FCM Târgu-Mureș, FC Vaslui, Dinamo București, Pandurii Târgu-Jiu, FC Botoșani și Maziya S&RC (Maldive). Miercuri dimineața, Cordoș a susținut și primul antrenament alături de noua sa echipă.

"Am avut și alte oferte, dar am considerat că acum este momentul oportun să revin la Universitatea Cluj, să ajut și să las ceva în urmă. Pentru mine, ca și clujean, este o mândrie să joc pentru "U", indiferent de liga în care evoluează echipa. Este foarte important faptul că în acest moment la club există stabilitate și se dorește performanță.

Îi cunosc pe majoritatea fotbaliștilor cu experiență de la "U", cu unii am fost coleg, tot aici, iar împotriva altora am jucat în perioada în care am fost legitimat la alte formații. Îmi doresc să devenim o echipă puternică și să revenim cât mai repede în Liga I", a declarat Cordoș, pe site-ul clubului.