Falub a criticat arbitrajul de la meciul cu Reghin: ”E incredibil”

de Robert Popa, 24 noiembrie 2017, 23:44

Adrian Falub și-a felicitat jucătorii pentru victoria cu Avântul Reghin. Tehnicianul lui ”U” Cluj a avut, însă, și unele nemulțumiri legate de arbitraj.

Cele două echipe au fost scoase pe teren cu 7 minute mai devreme. "N-am mai întâlnit așa ceva în cariera mea. Am stat 7 minute pe teren ca să dăm pase, apoi, la fiecare fază, nu înțelegea nimeni ce decizie are arbitrul. Poate că așa se arbitrează în Liga a III-a. Am întrebat de ce? Nici ei nu știau. E incredibil", a spus Falub.

Antrenorul "Șepcilor roșii" și-a felicitat, în schimb, elevii pentru victoria cu Reghin. Cele trei puncte obținute vineri îi mențin pe "studenți" în fruntea clasamentului, cu 32 puncte.

"Îi felicit pe jucători pentru victorie, pentru că au crezut până la final în ea. A fost un meci greu, dar cred că noi ni l-am făcut așa. Veneam după un succes la Cugir, apoi urma cel cu Dinamo și, din punct de vedere emoțional, am avut de suferit. Dar sunt fericit că am luat trei puncte foarte importante în economia campionatului".

"U" Cluj a învins-o cu 1-0 pe Avântul Reghin, pe Cluj Arena, în etapa a 14-a din Liga a III-a. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 89, de atacantul Valentin Lemnaru.