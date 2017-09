Sport

Falub, despre venirea la ”U”: ”Când va fi oficial, o să anunț”

de Robert Popa, 20 septembrie 2017, 15:19

Adrian Falub este favoritul principal pentru postul de antrenor al Universității. Tehnicianul clujean nu a confirmat, dar nici nu a infirmat venirea pe banca ”Șepcilor roșii”.

Ar fi al treilea mandat al lui Falub pe banca "studenților". Actualul antrenor de la UTA a părăsit Aradul marți seara pentru a negocia cu șefii lui "U" Cluj. Arădenii afirmă însă că Falub este în continuare sub contract cu ei și îl așteaptă înapoi. Falub venise la Arad în urmă cu 10 zile.

"Adrian Falub a plecat fără acordul nostru, va suporta consecinţele. Am fost surprinşi de decizia lui, am văzut şi ce se scrie despre legăturile cu Universitatea Cluj. Noi îl aşteptăm la echipă, Falub e antrenorul nostru. Are contract înregistrat la Federaţie, din aceste motive nu căutăm un alt tehnician", au spus oficialii de la UTA pe aradon.ro.

Contactat de ZIUA de CLUJ, Adrian Falub nu a confirmat, dar nici nu a infirmat o revenire la Universitatea. "Nu pot vorbi despre asta. Sunt multe zvonuri. Încă nu e nimic oficial. Când va fi, o să anunț", a spus Falub. El a evoluat la ”U” Cluj între 1989 și 1996, respectiv 1997-1998. Tot aici a debutat și ca tehnician, în sezonul 2006-2007. El a mai pregătit ”U” și în 2015, când s-a calificat în finala Cupei României.

Alte nume vehiculate pentru postul de antrenor al Universității au fost Leo Grozavu, Florentin Petre și Viorel Moldovan. "Sunt interesat, normal. "U" este un club cu tradiție, cu suporteri frumoși. Dar încă nu m-a contactat nimeni", a declarat Florentin Petre pentru ZIUA de CLUJ.

Universitatea Cluj s-a despărțit la finalul săptămânii trecute de Marius Popescu, după 0-2 la Unirea Tășnad. A fost primul eșec al "studenților" într-un meci oficial după un an.

În actuala ediție din Liga a III-a, "Șepcile roșii" au mai obținut un egal cu CFR 2 (2-2) și o victorie la Unirea Dej (4-0). "U" ocupă locul 9 în Seria a V-a, cu 4 puncte. Fostul tehnician de pe banca "alb-negrilor", Marius Popescu, a bătut palma cu ASA Târgu-Mureș (liga a doua).