Falub: ”Ne-a lipsit șansa cu Dinamo. Noi suntem câștigătorii morali”

de Robert Popa, 30 noiembrie 2017, 01:40

Deși a fost eliminat din Cupa României, antrenorul lui ”U” Cluj vede partea plină a paharului. ”Suntem câștigătorii morali ai partidei cu Dinamo”, a spus Falub.

Tehnicianul "studenților" recunaște, însă, că accidentările lui Lemnaru și Onicaș i-au dat toate planurile peste cap.

"Puteam să câștigăm în timpul regulamentar. Cred că tot ce ne-a lipsit a fost șansa. Noi ne-am făcut un plan, când am început mecul. Am obținut un penalty (executat de Giurgiu - n. red.), l-am ratat. Stăteam foarte bine în teren, eram compacți, și am pierdut doi jucători importanți. Pe urmă am schimbat sistemul. Cred că noi am controlat jocul din punct de vedere tactic.

Dinamo a jucat atât cât am lăsat-o noi să joace. Au fost niște execuții nefericite la penalty-uri, se poate întâmpla. Le-am și zis băieților înainte să fie bucuroși pentru cum au jucat și, indiferent ce se întâmmplă, noi eram câștigătorii morali ai acestei partide", a declarat Adrian Falub.

"U" Cluj a ratat calificarea în sferturile Cupei României, miercuri, pe Cluj Arena, după ce a fost învinsă de Dinamo cu 1-3 la loviturile de departajare. În timpul regulamentar, scorul a fost 1-1.