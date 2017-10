Sport

Falub rămâne cu picioarele pe pământ: ”Oaspeții au căzut fizic”. Ce spune despre accidentarea lui Greu

de Robert Popa, 15 octombrie 2017, 13:02

Deși a câștigat clar duelul cu ultima clasată, Adrian Falub nu este foarte entuziasmat. Antrenorul lui ”U” Cluj are așteptări mai mari de la elevii săi.

Meciul de sâmbătă s-a soldat și cu o accidentare în tabăra "Șepcilor roșii". Mijlocașul Răzvan Greu a suferit o contuzie pe finalul primei reprize, fiind înlocuit cu Valentin Lemnaru.

"Singurul lucru care contează la fotbal e victoria. Dar nu am făcut un meci foarte bun. Am avut o primă repriză slabă, în care am controlat jocul, dar nu am fost foarte periculoși. Pe urmă, am jucat mult mai bine, dar poate și pe fondul căderii fizice a oaspeților. Am marcat patru goluri și vreau să-i felicit pe jucători. Dar ca să câștigăm următoarele partide, trebuie să facem mai mult decât azi. Încă nu știu (care e situația lui Greu). E o contuzie, sper să nu fie o fisură sau mai rău o fractură", a spus Falub.

Universitatea Cluj a bătut-o cu 4-0 pe FC Avrig, sâmbătă, pe Cluj Arena, în etapa a opta din Liga a III-a. "Studenții" acumulează 14 puncte și urcă pe locul 4 în Seria a V-a. Etapa viitoare, "U" Cluj va evolua în deplasare cu penultima clasată FC Iernut. Adrian Falub nu se așteaptă însă la un duel facil.

"Acolo va fi mult mai greu, pentru că e un teren mai mic. Toate echipele care joacă împotriva noastră, mai ales când mergem în deplasare, joacă destul de dur. Astăzi am avut un arbitru care a judecat unele situații în manieră greșită. Și avem jucători tineri care încă nu au forța fizică necesară pentru e evolua pe terenuri grele. Avem nevoie de trei puncte, pentru că suntem departe de locul de promovare, și ne va fi foarte greu să le luăm".