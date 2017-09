Faţada Centrului Olimpic de judo din Cluj, renovată de sportivi GALERIE FOTO

Sport

Faţada Centrului Olimpic feminin de judo din Cluj a fost renovată de foşti şi actuali judoka, aceştia făcându-i antrenorului Florin Bercean o surpriză prin noua denumire a sălii.

Centrul Olimpic feminin de judo din Cluj are o nouă înfăţişare datorită iniţiativei mai multor foşti şi actuali judoka sau antrenori care au renovat faţada sălii de antrenamente.

"Sala de judo din Cluj a prins un nou contur datorită echipei Claudiu Baştea, Cosmin Pop, Gianina Andreica, Ana Maria Mititelu, Denis Mititelu, Gergely Tamas, Gergely Eni, Bodo Roland. Respect şi mulţumiri pentru dăruire şi muncă, Sergiu Georgian Mazerschi. Florin Bercean, profesorul nostru, este omul care a pus cărămidă peste cărămidă pentru a face performanţă în judo-ul feminin. Respect pentru toată cariera. Echipa vă iubeşte!", sună mesajul, de joi, al Centrului Olimpic feminin de la Cluj, au scris sportivii pe Facebook.

"Era să cad de pe picioare când am văzut ce frumoasă e sala. A fost ideea lor, eu nu am ştiut, nu eram la Cluj, am văzut totul gata. Au vrut să-mi facă o surpriză, dar deja am primit critici din lumea judo-ului, privind denumirea de academie şi mai ales cu numele meu. Noi intenţionăm de multă vreme să deschidem o şcoală privată pentru copiii din Cluj, poate chiar regională, şi independentă de Centru, dar deocamdată suntem în faza întocmirii actelor", a spus antrenorul Florin Bercean, potrivit news.ro.