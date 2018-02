Sport

Fed Cup. Pulsul româncelor înainte de meciul cu Canada VIDEO

de Ziua de Cluj, 07 februarie 2018, 13:15

Echipa de Fed Cup a României a susţinut o conferinţă de presă înainte de meciul cu Canada de la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Jucătoarele Irina Begu, Sorana Cârstea, Ana Bogdan, Raluca Olaru şi căpitanul nejucător Florin Segărceanu sunt încrezători.

Florin Segărceanu

- Am emoţii suplimentare, sunt prima dată căpitan. Sunt plăcut surprins de Sala Polivalentă şi de ce am găsi aici. Sper ca fanii să fie alături de noi.

- Cred că şi Simonei îi face plăcere să fie alături de echipă, toată lumea se bucură de prezenţa ei aici. Sper că vom putea câştiga Fed Cup în viitor. Trebuie să o luăm pas cu pas. Obiectivul e să câştigăm grupa. La anul sper ca fetele să fie sănătoase, contează şi şansa, dar într-o bună zi vom fi în grupa mondială.

- Depinde de cei de la organizare dacă vom avea sesiune de autografe. Mai avem o zi de antrenament şi împreună vom stabili echipa cea mai potrivită. Colaborarea cu Alina Tecşor e foarte bună. Mă bucur ca m-au adoptat fetele. Alina e de foarte mult timp alături de ele şi sper că putem face echipă bună.

Ana Bogdan

- Sunt onorată să fiu alături de fete, mă simt foarte bine. Suntem o echipă puternică, totul merge spre bine.

Irina Begu

- Eu am mai fost o dată la Cluj. Suprafaţa e mai rapidă, pentru mine şi pentru fete e o suprafață OK.

Sorana Cârstea

- Pornim cu prima şansă pe hârtie, avem experienţă. În Fed Cup valorile se egalizează, sper să ne respectăm statutul.

- Am rămas impresionată de arena din Cluj, am fost primiţi cu braţele deschise, toată lumea e deschisă cu noi, apreciem că fanii ne-au adoptat, am auzit doar lucruri bune despre Cluj. Tragem spre un 5-0, dar nu ştiu dacă după 3-0 mai are importanţă. Importantă e prima zi. Vom vedea ce va fi pe teren. Pornim ca favorite, dar nu trebuie să le luăm de sus.

Raluca Olaru

- Avem jucătoare valoroase, suntem bucuroase să jucam la Cluj, sper să ne bucurăm împreună în weekend.