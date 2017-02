Sport

"Feroviarii", descătușați după victoria cu ASA. Miriuță: "S-a văzut presiunea"

de Robert Popa, 18 februarie 2017, 00:30

CFR Cluj a obținut trei puncte vitale în lupta pentru menținerea în play-off, după succesul de acasă cu ASA Târgu Mureș, scor 2-0.





Foto: Robert Popa

"E o victorie foarte importantă. S-a văzut presiunea, știam că trebuie să câștigăm, ne-am dorit să o facem și nu a fost ușor. Am întâlnit o echipă care a alergat mult în prima repriză și le-am spus băieților că trebuie să marcăm. După pauză s-a văzut că am jucat mai lejer. Dacă nu băteam azi, ne-ar fi fost foarte greu, dar per total e o victorie muncită de băieți. Mai avem

două finale, un meci extrem de greu la Iași, unde trebuie să câștigăm și apoi în ultima etapă cu Viitorul. Trebuie să ne bazăm pe noi, să nu așteptăm ce fac echipele din spatele nostru. Suntem numai la mâna noastră și trebuie să scoatem maximum de puncte pentru a ajunge în play-off", a declarat antrenorul "feroviarilor", Vasile Miriuță, la finalul partidei.

CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe ASA Târgu Mureș, vineri, pe teren propriu, în deschiderea etapei cu numărul 24 din sezonul regulat al ligii 1. Golurile clujenilor au fost marcate de Tomislav Sorsa (57) și Adrian Păun (68).

Elevii lui Miriuță ajung, astfel, la 37 puncte, și se mențin pe locul 5, poziție care le asigură calificarea în play-off. ASA rămâne pe ultimul loc, cu doar 10 puncte. Conform gsp, antrenorul mureșenilor, Ilie San, ar fi fost demis după eșecul din Gruia.

"Nu știu nimic, trebuie să discut cu conducerea, dar nu cred că este adevărat. Eu sper ca oamenii să mă susțină și să creadă în mine și în echipa pe care vreau să o formez. Echipa a jucat azi excelent timp de 60 minute, dar îți trebuie timp, altfel n-ai cum să faci", a spus Ilie Stan.

Etapa viitoare, echipa din Gruia joacă în deplasare cu CSM Poli Iași, iar ASA va primi vizita lui FC Voluntari.