Sport

NEWS ALERT Final de infarct în derby-ul U-BT – CSM Oradea. Campioana României a câștigat la un punct diferență

de Robert Popa, 02 decembrie 2017, 22:00

U-BT a trăit periculos finalul derby-ului cu CSM Oradea, disputat sâmbătă, la Sala Polivalentă din Cluj, în etapa a șaptea din Liga Națională. După ce a condus aproape tot meciul, echipa lui Mihai Silvășan s-a văzut egalată și chiar condusă de oaspeți. Cu toate acestea, clujenii și-au revenit și au câștigat partida la un singur punct diferență.

Foto: Sandor Manases/Facebook U-BT Cluj

Publicitate

Cu doar un sfert înainte de finalul jocului, U-BT Cluj avea un avantaj confortabil pe tabelă (70-56). Dar oaspeții și-au revenit spectaculos, apropiindu-se la un moment dat la două puncte de "studenți" (78-76).

Cu câteva secunde înainte de final, scorul era în favoarea orădenilor (81-82). Giordan Watson a dat, însă, coșul decisiv pentru clujeni, ridicând toată sala în picioare. Scor final 83-82 și U-BT Cluj înregistrează a șasea victorie din actuala ediție de campionat.

Autorul ultimului coș, Giordan Watson, a fost și cel mai bun marcator de pe parchet (22 puncte). Din lotul campioanei s-au mai evidențiat Lasan Kromah (18 puncte), Zeljko Sakic (11 puncte), debutantul Adomas Drungilas (11 puncte) și Ousmane Barro (8 puncte).

Principalii marcatori ai orădenilor au fost Nemanja Milosevic (21 puncte), Nelson Trotter (14 puncte) și Arturas Valeika (10 puncte).

Antrenorul campioanei României, Mihai Silvășan, crede că echipa sa și-a îngreunat situația de una singură pe final.

"Din păcate, ne-am făcut viața grea. Greșelile pe care le-am făcut în sfertul al patrulea, mai ales în a doua jumătate, trebuie să le analizăm. Au fost în primul rând greșeli mentale, nu din punct de vedere fizic sau tehnic. Ne-am văzut la peste 15 puncte și ne-am considerat deja învingători, iar cu o echipă ca Oradea nu te poți considera niciodată învingător.

Este bine, însă, că am câștigat. E un derby al României pe care l-am adjudecat. Știam că Drungilas e un jucător bun, știam ce poate să facă, este un luptător, dă tot ce are mai bun pe teren ca să câștige. La ultima fază, am vrut ca mingea să ajungă la Watson. Era cel mai în formă jucător al nostru la acest meci, restul a fost decizia lui", a spus Silvășan.