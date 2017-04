Sport

Final de stagiune tensionat în Liga 1: Acestea sunt calculele hârtiei

de Ziua de Cluj, 13 aprilie 2017, 11:26

Lupta este încă deschisă în Liga 1, acolo unde mai sunt de disputat 5 etape în play-off și 9 etape în play-out. Nimic nu este încă decis, poate că în afară de retrogradarea aproape sigură a celor de la Târgu Mureș, care au înlocuit antrenorii pe bandă rulantă și care în acest moment vor să scape și de Ionuț Chirilă, care a fost instalat în funcție în urmă cu numai două săptămâni.

Natura tensionată a finalului de sezon poate fi identificată răsfoind o serie de statistici interesante de pe un site cu rezultate live din fotbal, acolo unde observa că media cartonașelor galbene pe meci este destul de ridicată: 5.5 avertismente arătate pe meci în play-off, respectiv 5.6 în play-out. Prin comparație, aceeași medie nu depășește 3.8 cartonașe galbene pe meci în Premier League, Bundesliga sau Ligue 1.

Revenind la oile noastre, FCSB (36 de puncte) și FC Viitorul (34 de puncte) par în momentul de față singurele echipe care au șanse reale de a câștiga titlul. Dinamo, deși pare că și-a recăpătat forma în ultimele două etape, după ce pierduse în fața FCSB-ului în urmă cu două săptămâni, este la 7 puncte de lider și pare greu de crezut că ar putea recupera o astfel de diferență în numai 5 etape, mai ales că va da din nou piept cu rivala de moarte cu 3 etape înainte de final.

Astra se va concentra pe semifinala Cupei României, pe care o va avea de disputat împotriva celor de la ACS Poli Timișoara, în data de 26 aprilie. Ținând cont că în cealaltă semifinală vor juca CSU Craiova și FC Voluntari, este lesne de înțeles că cea mai la îndemână variantă de a prinde Europa League pentru Astra lui Șumudică este cupa.

Timișoara și FC Voluntari se luptă cu Pandurii și Concordia Chiajna în play-out pentru rămânerea în prima divizie, astfel încât Liga 1 reprezintă principala lor prioritate în momentul de față. De altfel, dacă Astra Giurgiu și CSU Craiova vor juca finala - ceea ce este și cel mai probabil, ținând cont că adversarele lor vor avea și un program mult mai încărcat - ambele formații vor participa în calificările Europa League.

Locurile pentru cupele Europene acordate de UEFA Ligii 1 pentru sezonul 2016-2017:

Locul 1 - turul 3 preliminar Champions League (ruta campioanelor)

Locul 2 - turul 3 preliminar Champions League (ruta non-campioanelor)

Câștigătoarea Cupei României - turul 3 preliminar Europa League

Locul 3 - turul 3 preliminar Europa League

Locul 4 - turul 2 preliminar Europa League

Acest lucru se datorează faptului că echipa momentului din Ardeal, CFR Cluj, a fost suspendată de UEFA în urmă cu doi ani pentru o speță de fair-play financiar și mai are de ispășit un an de pedeapsă, timp în care nu are drept de participare în cupele Europene. Așadar, fie CSU Craiova, fie Astra Giurgiu vor prinde canalul de acces al locului 4, care duce în turul 2 preliminar Europa League.

Chiar dacă CFR-ului nu mai are o foarte mare motivație în acest final de sezon, Vasile Miriuță a declarat că echipa sa va face tot posibilul pentru a învinge FCSB-ul. Experimentatul antrenor a dezvăluit și care este arma secretă cu care va învinge trupa lui Reghecampf: Ciprian Deac - controversatul mijlocaș în vârstă de 31 de ani care a negociat cu Gigi Becali în ultimele luni.

CSMS Iași, Gaz Metan Mediaș și FC Botoșani nu vor avea prea mari emoții în acest final de sezon, ocupând primele 3 locuri din clasamentul play-out-ului. Dacă ieșenii sunt neînvinși în această fază a competiției, băieții lui Pustai încă nu și-au revenit la forma excelentă pe care au arătat-o în turul campionatului, atunci când tatonau cu podiumul, însă avantajul de 10 puncte pe care îl au în fața pandurilor pare mai mult decât suficient pentru a le oferi liniștea necesară în acest final de campionat.

Nici FC Botoșani nu pare să tremure, deoarece jocul relativ bun al echipei le dă speranțe în acest final de campionat. În ceea ce privește FC Voluntari însă, lucrurile nu sunt atât de simple. Formația antrenată de Gheorghe Mulțescu trebuie să-și păstreze ritmul și să obțină puncte pentru a nu avea probleme. Târgu Mureș, Concordia Chiajna și Pandurii par a fi echipele care sunt condamnate la retrogradare. ACS Poli Timișoara a arătat o formă excelentă în play-out, reușind 3 victorii și un egal în cele 5 etape epuizate până în acest moment.

