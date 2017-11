Sport

Florescu: ”Sper ca ”U” să fie surpriza Cupei”. Ce amintiri are din ultimele întâlniri cu Dinamo

de Robert Popa, 28 noiembrie 2017, 15:28

George Florescu (33 ani) crede că ”U” poate produce o surpriză cu Dinamo, în optimile Cupei Românie. Mijlocașul ”Șepcilor roșii” și-a amintit ultimele întâlniri cu echipa din Ștefan cel Mare, din perioada când juca pentru Astra Giurgiu.

Florescu a reușit să câștige contra lui Dinamo atât la Giurgiu, cât și în Ștefan cel Mare, atunci când juca la Astra. El a evoluat pentru giurgiuveni în primăvara lui 2013, respectiv sezonul 2014-2015.

"E foarte important că jucăm în fața propriilor suporteri. Cred că presiunea va fi pe cei de la Dinamo, pentru că e din Liga 1 și e mult mai titrată decât Universitatea. Tocmai din acest motiv, ar trebui să intrăm pe teren mai relaxați. O victorie cu Dinamo ar fi extrem de importantă pentru imaginea clubului și pentru experiența jucătorilor, mai ales pentru cei care nu au jucat în Liga 1.

Am întâlnit Dinamo când eram la Astra și am câștigat împotriva lor în Ștefan cel Mare. I-am bătut categoric din câte îmi aduc eu aminte, 2-0. Am câștigat și la Giurgiu, deci am experiență plăcută împotriva lui Dinamo. Aș vrea să o repet și mâine (miercuri - n. red) și sper ca "U" să fie surpriza acestei Cupe", a spus Florescu.

"U" Cluj - Dinamo se joacă miercuri, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Întâlnirea va fi transmisă în direct la Pro X, Digisport și Telekom Sport.