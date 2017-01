Sport

EXCLUSIV Florescu vrea să-și încheie cariera la "U". "A fost și va rămâne echipa mea de suflet"

de Robert Popa, 26 ianuarie 2017, 09:30

Aflat în acest moment la Omonia Nicosia, George Florescu (32 ani) speră să câștige cel puțin un trofeu cu ciprioții în acest sezon, dar se gândește serios și la o revenire în echipa "studenților" în viitorul apropiat. Mijlocașul clujean a vorbit și despre șansele de calificare ale "tricolorilor" la Cupa Mondială din 2018.

George Florescu (stânga) a strâns 11 selecţii în tricoul naţionalei / Foto: uefa.com

George Florescu este un produs 100% al centrului de copii și juniori "U" Cluj. A lucrat încă de la 10 ani sub comanda Profesorului Mircea Cojocaru, iar din 2001 a făcut pasul la echipa mare a "Șepcilor roșii". A cucerit 5 trofee cu Sheriff Tiraspol (Moldova) în perioada 2004-06, iar în 2008 a ieșit vicecampion al Danemarcei cu Midtjylland. În 2010, mijlocașul care a ajuns acum la 32 ani a bifat prima selecție în Naționala României, antrenor la acea vreme fiind Răzvan Lucescu. La ora actuală, Florescu evoluează în Cipru, la Omonia Nicosia, dar se gândește serios la o revenire în formația "studenților" în viitorul apropiat.

Reporter: George, cum e atmosfera la actuala echipă ?

George Florescu: Atmosfera e foarte frumoasă aici. Omonia e cea mai iubită echipă din Cipru și fanii sunt fantastici, mai ales la derby-uri. În ultima perioadă, clubul nu a mai avut rezultatele cu care fanii erau obișnuiți, și din această cauză există un pic de presiune pe jucători, dar anul ăsta sperăm să terminăm campionatul cu un trofeu și astfel să mai îmbunătățim puțin situația asta încordată de la club care s-a format în ultimii ani.

Ce diferențe sunt între fotbalul de acolo și cel românesc ?

Aici sunt șase echipe puternice, care au obiective îndrăznețe în fiecare an. Nivelul este destul de ridicat, pentru că aceste echipe își permit să plătească salarii bune și să aducă jucători străini de valoare.

"PERIOADA DE LA SHERIFF A FOST CRUCIALĂ ÎN DEZVOLTAREA MEA"

5 trofee cu Sherif Tiraspol, din care două titluri consecutive de campion al Moldovei, între 2004 și 2006. Ce poți să-mi spui despre acea perioadă ?

Perioada Sheriff a fost una crucială pentru dezvoltarea mea ca jucător! Am avut norocul să întâlnesc acolo unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat în cariera mea. El a continuat munca în pregătirea și educarea mea, pe care am început-o la "U" încă de la 10 ani sub comanda Domnului Profesor Mircea Cojocaru.

Am câștigat campionatul de 2 ori, o cupă și 2 supercupe și am reușit să prind 12 meciuri în preliminariile ligii campionilor, dintre care 3 duble cu echipe de renume - Rosenborg, Spartak Moscova și Partizan Belgrad! Au fost niște experiențe deosebite pentru un jucător tânăr, încă în formare.

Ai jucat în Danemarca și Rusia. Cum au fost aceste experiențe pentru tine?

În Danemarca am reușit să termin pe locul 2 în primul an petrecut acolo și am avut ocazia să joc în preliminariile Cupei UEFA împotriva lui Manchester City. A fost o experiență foarte frumoasă să joc împotriva unor fotbaliști foarte valoroși și chiar am fost aproape să producem o surpriză. Am câștigat cu 1-0 în deplasare, iar acasă am pierdut cu 1-0 în minutul 89, calificarea ratând-o la penalty-uri.

În Rusia mi-am petrecut o mare parte a carierei, respectiv 4 ani în care am jucat la trei formații (Torpedo Moscova, Alania Vladikavkaz si Dinamo Moscova). Campionatul Rusiei este unul extrem de puternic pentru că echipele mari de acolo au bugete imense în fiecare an! Aduc atât jucători cât și antrenori renumiți, ceea ce face ca nivelul întrecerii sa fie foarte ridicat.

"NAȚIONALA ESTE UN SUBIECT ÎNCHIS PENTRU MINE"

Te mai gândești la Națională în acest moment? În 2010 te-ai numărat printre componenții de bază ai primei reprezentative, iar în 2011 și 2012 ai mai prins alte 4 selecții.

Încerc să mă gândesc la echipa mea de club și să-mi fac treaba cât mai bine aici. Naționala cred că este un subiect închis pentru mine, dar le țin pumnii și îmi doresc să aibă cele mai bune rezultate.

Ce șanse crezi că mai au "tricolorii" pentru a ajunge la Mondialul din 2018 ?

România nu a început așa de bine actualele preliminarii, însă avem o grupă strânsă, echilibrată și trebuie să credem în șansele noastre pană la finalul campaniei.

Ai avut două reveniri în Liga 1, la Astra. Ai fost căutat la momentul respectiv și de "U" Cluj?

Am fost contactat de mai multe echipe, chiar și de Universitatea. Dar, în acel moment, Astra era o echipă cu pretenții la campionat și juca în Europa League. Am ales să merg acolo strict din punct de vedere profesional, pentru că, daca aș fi ales cu inima, aș fi venit la "U" fără doar și poate.

"U" A FOST ȘI VA RĂMÂNE ECHIPA MEA DE SUFLET"

Te vei întoarce la Universitatea în viitor?

Cu siguranta voi reveni la "U", pentru că vreau să-mi închei cariera acolo unde am început-o, acolo unde am primit educația fotbalistică și unde am primit șansa să mă afirm. "U" a fost și va rămâne echipa mea de suflet și sunt convins că, în viitorul apropiat, va reveni pe prima scena a fotbalului din România și va deveni o forță, pentru că are în spate o istorie și niște suporteri minunați și extrem de devotaţi.

Ce mesaj ai pentru fanii de la Cluj?

"U" Cluj nu moare! Această echipă, acest simbol, renaște acum din propria-i cenușă. Vor veni zile însorite acolo. Forza "U"!

De-a lungul carierei, George Florescu (32 ani) a evoluat la "U" Cluj (2001-04), Sheriff Tiraspol (2004-06), Torpedo Moscova (2006-07), Midtjylland (2008-10), Alania Vladikavkaz (2010-11), Arsenal Kiev (2011-13), Astra Giurgiu (2013), Dinamo Moscova (2013-14), Astra Giurgiu (2014-15), Gabala (2015) și Omonia Nicosia (2016 - prezent).

11 selecții și un gol a strâns Florescu în Echipa Națională.

Palmares:

Sheriff Tiraspol - Campionatul Moldovei (2004-05, 2005-06), Cupa Moldovei (2006), Supercupa Moldovei (2004, 2005)

Midtjylland - locul 2 în prima ligă din Danemarca (2007-08)

Alania Vladikavkaz - finala Cupei Rusiei (2011)