Florin Segărceanu: Avem echipă, avem valoare

de Ionuţ Grindean, 11 februarie 2018, 17:33

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României a lăudat prestația fetelor în meciul cu Canada și speră să revină cât mai repede la Cluj-Napoca.

foto facebook.com/romaniafedcup

România a reușit calificarea la barajul pentru Grupa 1 Mondială, după victoria în fața Canadei, scor 3-1. Din echipa națională au făcut parte Sorana Cârstea, Irina Begu, Ana Bogdan și Raluca Olaru.

Florin Segărceanu a fost încântat de jocul echipei, la primul meci alături de fete. "Avem echipă, avem valoare! E tot ce pot să spun. Mă bucur că am început bine acest an cu echipa de Fed Cup. Și pentru mine a fost un test, am avut emoții foarte mari. Nu am o preferință pentru adversarul de la baraj. Singurul lucru pe care mi-l doresc e să jucăm acasă, pentru că sigur vom juca la Cluj",a spus fostul tenismen.

Raluca Olaru l-a completat pe căpitanul nejucător și a lăudat, la rândul său, atmosfera din Sala Polivalentă. "Chiar vorbeam cu fetele azi că întâlnirea aceasta a fost una din cele mai relaxante din Fed Cup. Am avut 2-0 după prima zi, ceea ce nu s-a mai întâmplat și meciul de simplu părea clar să fie în avantajul nostru. În teren mi-a plăcut foarte mult. Îmi doream să joc în fața atâtor români și cred că a fost un meci bun, destul de echilibrat. Păstrez cu mine atmosfera aceasta minunată și de abia aștept să joc și următoarea dată la Cluj", a declarat numărul 45 WTA, la dublu.

Ana Bogdan, numărul 86 WTA, a fost fericită pentru debutul în echipa de Fed Cup a României, dar dezamăgită că nu a putut aduce al patrulea punct pentru România. "Am fost foarte emoționată, a fost o atmosferă cum nu am mai întâlnit niciodată până acum și pur și simplu m-am bucurat de fiecare punct, de public, de echipă. Mi-am dorit foarte mult să joc pentru România. Îmi pare rău că nu am putut aduce și eu un punct țării, însă contează doar că am învins", a spus Ana Bogdan.

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Grupei 1 Mondiale va avea loc marți, 13 februarie.