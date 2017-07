Sport

Fostul antrenor al CFR-ului, Vasile Miriuță, a mers la Chiajna

de Robert Popa, 20 iulie 2017, 00:06

Fostul tehnician din Gruia, Vasile Miriuță, a preluat banca celor de la Concordia Chiajna. Miercuri, antrenorul de 49 ani a fost prezentat la clubul ilfovean.

Foto: CS Concordia Chiajna/Facebook.com

Publicitate

Concordia Chiajna va deveni, astfel, a patra echipă din Liga 1 pregătită de Miriuță. Acesta l-a înlocuit pe Dan Alexa. La scurt timp de la instalare, fostul tehnician al lui CFR Cluj a condus și primul antrenament al grupării ilfovene.

"Am venit cu mare încredere la Chiajna. Aseară (marți - n. red.) am stat cu domnul președinte până pe la 3 noaptea. Am discutat cu domnul primar, mi-am spus și eu doleanțele mele. Dânsul a înțeles foarte bine. Ne dorim performanțe. Vor veni niște jucători și vom completa lotul", a spus Vasile Miriuță pe gsp.ro.

Miriuță va debuta pe banca ilfovenilor sâmbătă, 22 iulie, în deplasare cu CS Universitatea Craiova (ora 18:30). Tot în aceeași zi, CFR Cluj primește vizita campioanei FC Viitorul (ora 21:00).

Vasile Miriuță își va întâlni fosta echipă pe 16 septembrie, la Chiajna, în etapa a 10-a. El s-a aflat pe banca lui CFR Cluj în 2014 și în sezonul 2016-17. În ultimul mandat din Gruia, Miriuță a terminat pe locul 4 cu CFR în campionat. S-a despărțit de "feroviari" la finalul lunii mai, deși fusese reconfirmat în funcția de tehnician la o zi după ieșirea din insolvență a clubului. În locul său a venit fostul component al "Generației de aur", Dan Petrescu.