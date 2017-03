Sport

Fotbaliștii lui "U" Cluj au plantat copaci. Sabău: "Tot ce înseamnă natură, plante, înseamnă viață"

de Robert Popa, 14 martie 2017, 13:30

Fotbaliștii lui "U" Cluj au plantat copaci în Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu", marți, în cadrul unei acțiuni inițiate de Universitatea "Babeș-Bolyai" (UBB).





Evenimentul i-a avut în prim plan pe cei patru veterani ai echipei, Gabriel Giurgiu, Alex Păcurar, Octavian Abrudan sau Dorin Goga, antrenorul principal, Marius Popescu, dar și pe managerul sportiv al clubului, Ioan Ovidiu Sabău.

"E o inițiativă pe care eu o apreciez foarte mult, pentru că înainte de a veni aici, mă uitam trist câte păduri se defrișează la nivel mondial, undeva la 200 km pătrați pe zi, doar pentru lăcomie, pentru bani, iar pentru mine, tot ce înseamnă natură, pomi, plante, înseamnă viață. De aceea, am tot respectul pentru această inițiativă și pentru astfel de oameni deosebiți, sunt puțini, și din păcate tot mai mulți care distrug, care nu se gândesc la viitorul lor, la viitorul copiilor lor. Băieții au reacționat imediat, nu s-a pus problema să-i rog. Nu s-a pus problema ca cineva să nu vină", a declarat Sabău.

Fostul jucător al "Șepcilor roșii" și al Echipei Naționale și-a amintit cu această ocazie de perioada copilăriei și de importanța pe care i-a acordat-o mediului înconjurător încă de atunci.

"Am crescut la țară, sunt foarte mult legat de natură, am lucrat la câmp, mi-am făcut personal propria livadă, undeva lângă Cluj. Pentru mine e o relaxare, după o zi de muncă sau știu eu, stresul, mai ales când am fost antrenor, (simt nevoia - n. red.) să merg într-o zonă unde e liniște, multă verdeață. Nu (e o activitate ușoară - n. red.), dar este plăcută când iubești natura și când o faci cu multă pasiune. E foarte important pentru cei care practică sport să aibă unde să meargă și să se relaxeze", a mai spus fostul component al "Generației de Aur".

"E (o activitate - n. red.) binevenită, chiar ne face plăcere să fim aici. Sperăm (ca pomii - n. red.) să crească mari, să se prindă bine, pentru că e nevoie de spațiu verde, mai ales că aici ne antrenăm. Țin minte că la școală am mai fost o dată sau de două ori să fac acest lucru. Acum e important să câștigăm meciurile, să fim pregătiți la fiecare joc, iar la anul să fim în liga a treia", a afirmat căpitanul "studenților", Gabriel Giurgiu.

Campania, denumită "Keep it Green!", la care au participat peste 130 de voluntari, implică plantarea de puieți pe o suprafață de aproximativ trei hectare în zona dinspre râul Someș a parcului. Evenimentul se încadrează în strategia de deschidere și implicare în comunitate a UBB.