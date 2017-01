Sport

Gest superb făcut de un fost jucător de la ”U” pentru un rănit din Colectiv

de Robert Popa, 24 ianuarie 2017, 11:55

Robert Veselovsky strânge bani pentru Pavlos, un tânăr de 16 ani care a fost grav rănit în incendiul de la clubul Colectiv.

Robert Veselovsky/ Foto: LPF.ro

Fostul portar al ”studenților” a pus în vânzare 33 tricouri cu numele său la finalul lui 2015, banii obținuți fiind donați lui Pavlos/ Foto: facebook.com/robertveselovsky.official

Foto: facebook.com/robertveselovsky.official





"Eroul nostru, Pavlos, a fost grav ranit, a suferit operație după operație, iar acum se reface. Anul trecut, am început o campanie, este posibil să fi citit despre ea cu câteva luni în urmă. Ideea este că am făcut câteva tricouri cu Robert Veselovski #33, pe care le-am vândut, și toți banii au mers la Pavlos, prietenul nostru. Vestea cea mare este că de miercuri puteți găsi acele tricouri în magazinul oficial Nea Salamina Ammochostos A. C. Costul este de 18 de euro, iar toate fondurile vor merge la Pavlos. În acest moment au mai rămas doar 8 tricouri, dar putem face mai multe. Deci, ce spuneți ?", a spus Veselovsky pe pagina oficială de facebook.

Pe 30 octombrie 2015, 64 oameni și-au pierdut viața în incendiul din clubul bucureștean Colectiv. Tânărul Pavlos a fost grav rănit în timpul catastrofei, acesta riscându-și viața pentru a-și salva cel mai bun prieten, care era în scaun cu rotile.

Robert Veselovsky a apărat buturile Universității Cluj între 2013 și 2015, reușind să ajungă până în finala Cupei României cu "studenții" în 2015. Portarul slovac evoluează în prezent la Nea Salamina, din Cipru.

