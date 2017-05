Sport

Ghiţă Mureşan: Tot ceea ce eu sunt astăzi sunt doar ce am devenit prin sport

de Ziua de Cluj, 07 mai 2017, 16:24

Ghiță Mureșan, singurul român care a jucat în NBA, este noul vicepreședinte al Federației Române de Baschet și a declarat că acest sport a reprezentat viața sa.

''Tot ceea ce eu sunt astăzi sunt doar ce am devenit prin sport. Iar baschetul, la rândul său, mi-a dat tot ceea ce am în ziua de astăzi. Eu am început să practic baschetul la început pentru că eram înalt. Apoi m-am îndrăgostit de baschet, iar apoi baschetul a fost viața mea. Este cea mai frumoasă muncă pe care poți să o faci atunci când o iubești'', a declarat Mureșan, citat de agerepes.ro.

Cel mai înalt jucător din istoria NBA, cu 2,31 m înălțime, la egalitate cu Manute Bol, Gheorghe Dumitru Mureșan este un baschetbalist român care a jucat în NBA.

''Cel mai important lucru pentru mine este familia. Nimic nu poate înlocui familia ta. Restul sunt doar lucruri secundare, materiale, etc. Familia noastră este formată din mine, soția Liliana și doi băieți. Băieții au 16 și 19 ani, ei fac sport desigur, fac baschet. Amândoi sunt acum în Statele Unite, George este student în primul an, iar celălalt, Victor, este elev în clasa a 10-a'', a mai spus Mureșan

''Eu pentru baschet am făcut foarte multe lucruri și până acum. Încerc să ajut cu tot ceea ce știu eu, câteva lucruri pe care le știu eu. Dacă ne punem mintea toți și începem să lucrăm, baschetul poate să fi un sport mai mare, mai bun. Să ridicăm calitatea baschetului. Dorim ca echipele naționale ale României să ajungă la nivel european'', a mărturisit Ghiță Mureșan.

Apoi el a arătat: ''Doresc echipelor naționale ale României mult succes, să fie sportivii sănătoși, să aibă cât mai mult succes. Am făcut parte din conducerea primului club privat de baschet din țara noastră, acum el nu mai există, dar din acel club au plecat oameni spre multe alte cluburi care fac un lucru foarte bun. Important este să avem cât mai mulți copii care să facă baschet, un sport extraordinar de frumos''.

Întrebat care a fost cea mai importantă echipă la care a jucat, Mureșan a spus: ''Toate echipele la care am jucat eu au fost importante. Dar, atunci când reprezinți România este ceva peste nivelul tuturor satisfacțiilor. Intram în pe teren, când ne aliniam și cânta Imnul Național al României, aveam culorile Românei, pentru noi asta a fost ceva extraordinar''.

Mureșan și-a început cariera sportivă la secția de baschet a Clubul Sportiv Universitatea Cluj, unde a avut o serie de recorduri. Datorită aptitudinilor sale, a evoluat și curând a atras atenția selecționerului echipei naționale și mai apoi a echipelor din NBA.

În anul 1993 a pătruns în liga profesionistă nord-americană (NBA), evoluând cinci sezoane pentru Washington Bullets (1993-1998) și două pentru New Jersey Nets (1998-2000). În sezonul 1995-1996 a primit premiul NBA Most Improved Player Award, în același sezon și în următorul a avut cel mai bun procentaj la aruncările de 2 puncte.