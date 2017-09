Sport

EXCLUSIV Golgheterul cu nume de președinte american :)

de Robert Popa, 28 septembrie 2017, 14:31

Golgheterul Ligii 1, Laurențiu Buș, a povestit pentru ZIUA de CLUJ câteva episoade din cariera sa. Fotbalistul clujean visează la Echipa Națională, iar în viitor își dorește să revină la ”U”.

Laurențiu Buș a marcat 6 goluri pentru FC Botoșani în acest sezon/Foto: gsp.ro

Laurențiu și fratele său, Sergiu (dreapta)/Foto: Facebook.com



Laurențiu Buș este cel mai bun marcator din Liga 1 în acest moment, la egalitate cu Alexandru Tudorie (FC Voluntari). Ambii au înscris câte 6 goluri. După 11 etape, Buș este pe locul 4 cu FC Botoșani, având 23 puncte. Își dorește să ajungă în play-off cu moldovenii. Se gândește și la naționala României, unde nu i s-a ivit șansa de a juca până în prezent. "Nu e un obiectiv pentru mine, dar după evoluțiile din acest sezon cred că aș merita puțină atenție", afirmă Buș.

CV-ul său nu e deloc neglijabil. Acum 6 ani ieșea campion al României cu Oțelul Galați. Pe 17 iulie 2011, la Piatra Neamț, Laurențiu Buș i-a condus pe oțelari către al doilea trofeu din istoria clubului - Supercupa României. A reușit o super-execuție împotriva Stelei, deținătoarea de atunci a Cupei. A prins un meci în grupele Champions League, pe 27 septembrie 2011, cu Benfica Lisabona. Fotbalistul clujean a prins 65 minute cu lusitanii, fiind apoi înlocuit cu Sorin Frunză. Partida a fost câștigată de portughezi, cu 1-0, după reușita lui Bruno Cesar. A fost primul gol înscris pe Arena Națională, noul stadion fiind inaugurat în același an.

A trecut prin Rusia și Israel, poartă nume de președinte american - George W. Bush a fost președintele SUA între 2000 și 2008. Pronunția e aceeași, doar numele e scris altfel - și e fratele lui Sergiu Buș, jucător care și-a început cariera la CFR Cluj, spre deosebire de el, care a făcut-o la "U". Nu a uitat nici acum de unde a plecat și speră ca într-o bună zi să revină la clubul care l-a format. La FC Botoșani e coleg cu alți doi jucători crescuți în spiritul "alb-negru" - Olimpiu Moruțan și Bogdan Ungurușan.

Ești golgheterul Ligii 1 în acest moment. Cum te simți știind acest lucru?

Mă bucur mult de moment și sper să rămân cât mai mult acolo sus.

Cum e să ai mai multe goluri decât atacanții? Spun asta pentru că sunt jucători destul de valoroși pe acest post - Urko Vera, Balde, Gnohere sau Budescu.

Toți jucătorii enumerați mai sus sunt, fără îndoială, fotbaliști de mare calitate. Asta mă face mult mai ambițios să fiu acolo.

Ești pe locul 4 cu Botoșani. Ce obiectiv țintești pentru acest sezon?

Avem o poziție foarte bună în acest moment și ne dorim să accedem în play-off.

Cum te înțelegi cu Moruțan și Ungurușan? Toți trei v-ați format și ați jucat la Universitatea Cluj.

Avem o relație foarte bună, mai ales că ne leagă (numele - n. red.) lui "U" Cluj.

În ultimul an, mulți jucători care au crescut în spiritul "alb-negru" s-au întors acasă - Giurgiu, Abrudan, Goga, Onicaș, Florescu. Te gândești și tu să faci acest pas?

Bineînțeles. La momentul oportun mă voi întoarce și eu.

Cum ți se pare parcursul lui "U" de până acum? Anul trecut au defilat în liga a patra, acum se luptă pentru promovarea în eșaonul secund.

Au o echipă puternică și sunt sigur că vor avea același parcurs ca și cel din liga a patra.

În 2006, Hagi te-a adus la Timișoara. Dar a plecat în scurt timp. Nici tu nu ai stat prea mult. Ce s-a întâmplat atunci?

După plecarea dânsului am fost îndepărtat. Păcat că nu am apucat să debutez la Timișoara, dar asta e , am mers înainte.

Să vorbim despre un alt moment important din cariera ta. Campionatul și Supercupa cu Oțelul. Cum ai trăit acele momente?

A fost una din cele mai frumoase și importante perioade din cariera mea, pe care cu siguranță nu am să le uit. Vor rămâne mereu în sufletul meu.

Ai reușit o super-execuție cu Steaua la Piatra Neamț, unde s-a jucat Supercupa.

Da, a fost un gol frumos.

Ai prins și un meci în grupele Ligii, cu Benfica.

Am prins doar un meci întradevăr. Datorită unei accidentări nu am putut juca mai mult, dar mă mândresc cu faptul că am evoluat în cea mai galonată competiție de pe mapamond.

Din Galați ai ajuns în Rusia. Cum a fost campionatul de acolo?

Era un nivel bun, doar că nu m-am putut adapta. Cred că marele impediment erau deplasările extrem de lungi.

Yenisey nu a fost singura ta experiență din străinătate. Ai trecut și prin Israel, la Hapoel Ramat.

În Israel a fost mult mai bine, am și marcat de 4 ori. Eram golgeterul echipei, dar s-a schimbat antrenorul și a trebuit să plec. A fost o experiență plăcută.

Cum se face că tu și fratele tău, Sergiu, v-ați început cariera la cluburi diferite? Tu la "U", el la CFR.

Așa a fost să fie. În schimb, noi nu am ținut niciodată cont de rivalitățile dintre cluburi.

Cum erau meciurile în care erați adversari?

Erau jocuri intense, în care amândoi ne doream să câștigăm. Până acum e 1-1.

Cum obișnuiesc să te strige colegii și prietenii? Ai vreo poreclă? În fotbal se întâmplă foarte des asta.

Nu am poreclă, toți mă strigă Buș, pentru că e scurt și e mult mai ușor decât să mă strige Laurențiu (râde).

E Naționala un obiectiv pentru tine? Ai 30 ani, dar mă gândesc la faptul că Sânmărtean a devenit om de bază abia pe la 34.

Nu este un obiectiv, dar bineînțeles că îmi doresc să ajung acolo. După evoluțiile din acest sezon, cred că aș merita puțină atenție din partea selecționerului (Cosmin Contra - n. red), dar nu cred că se va întâmpla acest lucru.

Cum îți ocupi timpul liber?

Merg la film împreună cu soția. Vizităm Bucovina, pentru că ne place mult acolo.

Care e filmul tău preferat?

"Zbor deasupra unui cuib de cuci".

Cine te-a inspirat?

Antrenorul meu de la juniori, Daniel Sima.

Caracterizează-te într-un cuvânt.

Simplu.

În final, vreau să te întreb ce vei face atunci când îți vei agăța ghetele în cui?

Nu știu exact ce voi face. Primul lucru va fi o vacanță lungă (râde).

CV Laurențiu Buș

Data nașterii: 27 august 1987

Locul nașterii: Cluj-Napoca, județul Cluj

Post: Mijlocaș

Înălțime: 1,76 m

Echipa actuală: FC Botoșani

A mai jucat la: "U" Cluj (2003-2006, 2007-2009), Poli Timișoara (2006-2007), Arieșul Turda (2009-2010), Oțelul Galați (2010-2012), Yenisey Krasnoyarsk (Rusia, 2013-2014), Rapid București (2015), Dunărea Călărași (2015), ASA Târgu Mureș (2016) și Hapoel Ramat HaSharon (Israel, 2016-2017)

Palmares: Campionatul și Supercupa României cu Oțelu Galați (2011)

Este cotat la: 300.000 de euro pe portalul transfermarkt.com.