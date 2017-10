Sport

Golul cu Danemarca l-a ambiționat pe Deac: ”Mai pot juca destui ani la un nivel înalt”

de Robert Popa, 09 octombrie 2017, 08:30

Ciprian Deac (31 ani) este pe val după primul gol în echipa națională. Mijlocașul lui CFR Cluj simte că mai poate evolua mulți ani la cel mai înalt nivel.

Foto: Zoli Cantor/Facebook.com

După 6 ani și jumătate de la ultima prezență sub "tricolor", Deac a revenit la prima reprezentativă mai motivat ca oricând. Ultimul meci al său la națională data din 26 martie 2011, când România era învinsă cu 1-2 de Bosnia, la Zenica, în calificările pentru Euro 2012.

A prins toate minutele confruntării cu Danemarca, din etapa finală a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2018, și nu a dezamăgit. A înscris golul egalizator când nimeni nu se mai aștepta. Fotbalistul clujean l-a învins pe Kasper Schmeichel cu un șut deviat din interiorul careului (88). Danezii au marcat prin Christian Eriksen, din penalty (60).

"Nu mă consider așa bătrân. Cred că mai pot juca destui ani la un nivel bun. Mă bucur că am fost acolo la acea fază și am făcut egal. Eu niciodată nu am fost un jucător care marchează foarte mult. Mie îmi place să ajut echipa, dar mă bucur pentru primul gol la națională", a spus Deac, citat de Pro X.

Mijlocașul lui CFR Cluj e convins că noul selecționer, Cosmin Contra, poate redresa prima reprezentativă.

"Echipa națională o să arate din ce în ce mai bine. Naționala are viitor cu Cosmin Contra. E nevoie de răbdare, dar suntem pe drumul cel bun. Mă bucur că am obținut un egal cu Danemarca. Am avut un om în minus aproape o repriză și ne bucurăm pentru acest punct. A fost un meci de luptă în care toți băieții s-au dăruit", a mai zis Ciprian Deac.

Deac are 12 selecții și un gol în echipa națională de fotbal a României. A debutat la seniori pe 5 martie 2010, într-un amical cu Israel, pierdut de "tricolori" cu 0-2.

România a remizat cu Danemarca, scor 1-1, duminică, la Copenhaga, în ultima etapă a preliminariilor CM 2018. Elevii lui Contra au terminat pe locul 4 în Grupa E, cu 13 puncte.