Sport

Greii din karate vin la Cluj. Competiția va reuni 2.000 de sportivi ai lumii

de Robert Popa, 09 octombrie 2017, 16:19

Clujul găzduiește luna viitoare a șaptea ediție a Campionatului Mondial de Karate Fudokan. Întrecerea va strânge peste 2.000 de sportivi din 48 de țări.

Publicitate

Evenimentul este programat în perioada 3-5 noiembrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Competiția va avea categorii de copii, juniori, tineret, seniori, dar și o întrecere oldies, pentru karatiștii cu state mai vechi.

"Va fi un eveniment de o amploare deosebită. Karate, așa cum arată și ideogramele japoneze, înseamnă casă pe fundație solidă. Vor fi nenumărate probe, fiecare cu spectaculozitatea și rigurozitatea ei. La copii vor putea veni mai mulți competitori din partea fiecărei țări. La juniori, tineret și seniori participă doar primele două locuri din campionatele naționale.

România are o tradiție puternică în acest sport, obținând de-a lungul anilor titluri europene și mondiale la toate categoriile și sperăm să obținem rezultate pe măsură", a declarat Sorin Naș, președintele Clubului Sportiv Fortuna, vicepreședinte al al Asociației Județene de Karate și unul dintre organizatori al turneului, în direct la Realitatea FM Cluj.

Principalii adversari ai României

România este actuala deținătoare a titlului mondial la karate fudokan, dar va avea parte de concurenți puternici la întrecerea din noiembrie. "Rusia vine întotdeauna cu o echipă foarte pregătită. Ei au o tradiție în aceste sporturi de contact. Pe locul doi vine foarte puternic Belarus, apoi polonezii.

Toate țările sunt candidate pentru câștigarea titlului mondial", a spus Monica Budușan, antrenor la secția de karate a Clubului Voința Cluj, profesor de sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, președinte al Asociației Județene de Karate Tradițional Cluj și organizator al competiției.

Participă și karatiști clujeni

România va fi reprezentată la această întrecere și de sportivii din Cluj. Este vorba de karatiști de la Clubul Fortuna, respectiv Voința Cluj. "De la Clubul Sportiv Fortuna îi avem calificați pe copiii domnului Naș, Carina și Matei, și pe Elena Chircă. La seniori participă Octavian Uruc și Adriana Semeran.

De la Clubul Voința, la nivel de copii participă Patrick Pintea, Cristian Dărăban, Laris Vălean și Daria Drăgan. Ei sunt și elevii școlii gimnaziale Liviu Rebreanu, unde profesez. La nivel de cadeți îi avem pe Răzvan Borbe, Tamara Colceriu, iar la nivel de tineret, pe Andreea Boia", a afirmat Budușan.

Copiii până în 14 ani intră gratuit

Biletele de intrare vor costa 10 lei, însă copii până în 14 ani au accesul gratuit. "Ne dorim copii, pentru că și noi suntem părinții copiilor care practică acest sport. Karate-ul formează caractere puternice pentru viață. Învață să ia decizii importante pe termen lung, într-un timp scurt", a subliniat Monica Budușan.

"Una dintre primele lecții învățate și de copiii mei în cadrul antrenamentului este că cea mai importantă victorie este atunci când o obții fără să te lupți. Eu cred că este un mesaj foarte bun pentru copii și, dacă reușesc să-l înțeleagă, e un câștig pentru viitorul lor. Având în vedere că în săptămâna respectivă e vacanță pentru clasele I-IV, sperăm să își facă timp să vină la sală, să urmărească colegii de vârstă, dar și cei mai mari", a spus Sorin Naș.

Strângere de fonduri pentru copiii abandonați

Campionatul Mondial de Karate Fudokan va avea și un scop caritabil. 30% din suma obținută de pe fiecare tichet va fi donată Casei de Copii Aksza, care găzduiește 14 copii abandonați. Asociația le oferă cazare permanentă, hrană, vestimentație și facilități de educare, în vederea reintegrării lor în societate.

"Noi, de-a lungul timpului, am mai făcut acțiuni sportive cu scop caritabil. Chiar anul trecut a avut loc la Cluj, Sala Sporturilor Horia Demian, Cupa Voința. Banii din probele pe care le-au plătit copiii au mers către asociația Life Education for All. Suntem foarte motivați să facem astfel de acțiuni pentru copii care nu au posibilități.

Orice sprijin ajută foarte mult un copil care nu are acces la educație. Pe asta se axează și disciplina din karate. Când nu ai părinţi care să te coordoneze, trebuie să ai niște profesori bine intenționați, care să te ajute să parcurgi niște etape. Acțiunea noastră, la nivelul acestui Campionat Mondial, se îndreaptă tot către un grup de tineri care au nevoie de educație", spune Budușan.