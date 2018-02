Sport

Halep a trecut la baschet. A dechis meciul U BT Cluj-Keravnos FOTO

de Ziua de Cluj, 08 februarie 2018, 08:42

Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seară, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj şi Keravnos, decisivă pentru calificarea în faza play-off a competiţiei.

"Astă seară am avut parte de o surpriză plăcută. Am susţinut echipa U BT Cluj şi am dat lovitura de start la meciul din FIBA Europe Cup", a scris Simona Halep pe Facebook, postând şi câteva fotografii în timpul partidei de baschet.

"Studenții" au reușit calificarea în optimile competiției continentale. U-BT, Donar Groningen și Keravnos Nicosia merg împreună mai departe în optimile FIBA Europe Cup, din Grupa L.

Clujenii vor juca împotriva echipei BC Mureș în primul meci al turneului final 8 al Cupei României, de la Sfântu Gheorghe. Meciul va avea loc duminică, 11 februarie, ora 20:00.