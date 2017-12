Sport

Halep, comparată cu Steffi Graf. Ce au în comun cele două sportive

de mediafax, 08 decembrie 2017, 14:07

După ce Simona Halep a încheiat anul pe locul 1 mondial, laudele nu mai contenesc la adresa tenismenei românce. Cea mai onorantă comparaţie pentru sportiva în vârsă de 26 de ani este făcută de către managerul ei, Virginia Ruzici.

Halep este o jucătoare mai scundă decât majoritatea aversarelor ei, dar Ruzici a ajuns la concluzia că viteza Simonei compensează centimetrii lipsă. Managerul liderului WTA spune că, la capitolul deplasare în teren, Simona Halep este comparabilă cu marile jucătoare Steffi Graf, Kim Clijsters sau Arantxa Sanchez Vicario: "Simona este obligată să fie în curentul actual. Ea nu încearcă să-şi dezvolte musculatura, dar este obligată să-şi tonifice organismul. Deci ea are un organism foarte tonic. În plus, are calităţile fizice din naştere, are calităţi extraordinare de viteză, de deplasare. Aş spune aproape cu cele ale lui Steffi Graf sau Arantxa Sanchez, Kim Clijsters. Probabil sunt cele mai rapide jucătoare din toate timpurile. Ele dansează efectiv pe teren şi acelaşi lucru l-am văzut şi la Simona încă de când era mică", a declarat Ruzici (62 de ani) la Canal 33.

Steffi Graf (48 de ani) a câştigat 22 de titluri de Grand Slam la simplu, fiind un idol pentru noua generaţie. Simona Halep o cunoaşte personal pe nemţoaică şi chiar s-a antrenat împreună cu ea în SUA, australianul Darren Cahill fiind un apropiat al lui Steffi.